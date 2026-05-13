La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó un cambio que impactará a millones en México: oficialmente, la cédula profesional dejó de ser válida como identificación oficial. A partir de esta modificación, tanto la versión física como la electrónica ya no podrán utilizarse en diversos trámites administrativos. La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que este documento únicamente conservará su función para acreditar estudios y autorización profesional. Mientras tanto, el Gobierno federal impulsa la CURP Biométrica como nuevo documento de identidad universal en el país. La medida forma parte de una actualización nacional del sistema de identidad impulsada por las autoridades mexicanas. Según lo publicado por la SEP en el DOF, la cédula profesional ya no sustituye un documento oficial de identificación personal. El cambio aplica para todas las cédulas emitidas por la Dirección General de Profesiones, tanto físicas como electrónicas. Desde febrero de 2026, las instituciones públicas y privadas quedaron facultadas para rechazarlas cuando se solicite una identificación oficial vigente. La decisión también busca consolidar a la CURP como fuente única de identidad en México. En particular, la CURP Biométrica será el documento de aceptación obligatoria a nivel nacional, ya que integrará fotografía y huellas dactilares. Aunque el anuncio generó dudas, la SEP aclaró que la cédula profesional no desaparece ni pierde validez académica. Su función seguirá siendo comprobar estudios y habilitación para ejercer una profesión legalmente. Tras la decisión de la SEP, la cédula profesional dejó de ser reconocida como identificación oficial en distintos procesos administrativos y financieros. Aunque seguirá vigente para acreditar estudios y ejercicio profesional, autoridades y empresas ya podrán rechazarla como documento de identidad. En su lugar, las autoridades y empresas comenzarán a solicitar documentos como la credencial del INE, el pasaporte vigente o la nueva CURP Biométrica.