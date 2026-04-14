Estados Unidos endureció sus políticas de control migratorio y ahora el foco no solo está en la documentación formal. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para evaluar a quienes solicitan una visa. En este contexto, las autoridades podrán revisar perfiles digitales sin previo aviso y tomar decisiones en base a lo que encuentren. Incluso, ciertos contenidos podrían derivar en la cancelación del trámite o la negación del ingreso al país. El gobierno estadounidense incorporó un nuevo requisito en el proceso de solicitud de visas que pone el foco en la actividad digital de los solicitantes. A partir de ahora, quienes inicien el trámite deberán mantener sus perfiles de redes sociales accesibles durante la evaluación. Esto implica que plataformas como Instagram, Facebook o X podrán ser analizadas por las autoridades migratorias. El objetivo es verificar la coherencia entre la información declarada y la actividad online de cada persona. La medida busca reforzar los controles de seguridad y detectar posibles inconsistencias o riesgos. En ese sentido, no se trata solo de revisar datos personales, sino también opiniones, interacciones y contenidos compartidos. Además, el análisis no requiere una notificación previa al solicitante. Es decir, la revisión puede realizarse sin aviso, como parte del proceso estándar de evaluación. El contenido en redes sociales puede influir directamente en la aprobación de la visa. Publicaciones sobre actividades ilegales, discursos de odio o mensajes sensibles pueden ser motivo de rechazo. También generan alertas los posteos que contradicen la información del formulario, como declarar un motivo de viaje y mostrar otro en redes. Incluso comentarios e interacciones son evaluados para detectar conductas incompatibles. Por eso, mantener coherencia y prudencia en lo que se publica resulta clave durante todo el proceso. El control digital impacta directamente a quienes buscan viajar a Estados Unidos desde México, ya que se suma a los requisitos existentes y vuelve el proceso más exhaustivo. Esto obliga a prestar mayor atención a la huella digital: no solo basta con cumplir con los papeles, también es clave cuidar la imagen en redes sociales. La medida responde a un enfoque de seguridad donde la información online cobra peso en la evaluación. Así, el comportamiento en línea puede tener consecuencias reales en el trámite, incluso sin que el solicitante lo note.