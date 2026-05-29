Un detalle en la documentación puede impedir el acceso al país aunque el permiso de viaje esté aprobado y vigente.

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Viajar a los Estados Unidos con pasaporte español suele asociarse a un trámite relativamente simple: solicitar el ESTA, comprobar que la autorización esté aprobada y preparar el viaje. Sin embargo, esa autorización electrónica no funciona por sí sola. El documento usado para viajar también debe cumplir una condición técnica clave.

El requisito que puede cambiar todo es el pasaporte electrónico o biométrico. Las autoridades estadounidenses exigen que los viajeros que entren bajo el Programa de Exención de Visado tengan un pasaporte con chip integrado.

Esto también alcanza a los pasaportes temporales o de emergencia: si no son electrónicos, no sirven para viajar sin visado a territorio estadounidense.

El ingreso a Estados Unidos se define en el control fronterizo, donde las autoridades verifican documentación y autorizaciones como el ESTA.

El requisito del pasaporte español que puede impedir la entrada a los Estados Unidos

Los ciudadanos españoles pueden viajar a los Estados Unidos por turismo o negocios durante un máximo de 90 días bajo el Visa Waiver Program, siempre que cumplan las condiciones del programa. Entre ellas figura tener una autorización ESTA válida y un pasaporte electrónico compatible con los controles migratorios estadounidenses.

El punto sensible aparece cuando una persona viaja con un pasaporte provisional, temporal o de emergencia. Aunque el documento esté vigente, puede no tener chip electrónico. En ese caso, el viajero puede necesitar un visado emitido por las autoridades estadounidenses, porque el pasaporte no cumple con las exigencias del programa de exención.

El Departamento de Estado de los EE.UU. indica que los pasaportes temporales o de emergencia de países incluidos en el programa deben ser electrónicos para poder usarse sin visado.

Por qué el ESTA aprobado no alcanza si el pasaporte no es biométrico

El ESTA permite viajar hacia los Estados Unidos dentro del sistema de exención de visado, pero no equivale a una visa ni garantiza por sí mismo la entrada al país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza explica que una autorización aprobada no cumple los requisitos legales de una visa cuando ésta resulta necesaria.

Esto significa que el viajero puede tener el ESTA al día y aun así encontrar un problema si el pasaporte utilizado no cumple con las condiciones técnicas.

Además, el permiso queda vinculado a los datos del documento con el que se solicitó. Si el viajero cambia de pasaporte, debe revisar la autorización antes de embarcar, porque cualquier diferencia entre el documento y la solicitud puede provocar demoras o rechazos.

Qué deben revisar los españoles antes de viajar para evitar un rechazo

Antes de comprar un billete o presentarse en el aeropuerto, conviene comprobar tres datos: que el pasaporte español sea biométrico, que el ESTA esté vigente y que la información del permiso coincida exactamente con el documento de viaje. El chip electrónico es una condición central del sistema, porque permite verificar digitalmente la identidad del titular.

También hay que prestar atención a los documentos emitidos por urgencia. Un pasaporte provisional puede resolver una situación consular puntual, pero eso no significa que sea válido para entrar en cualquier país bajo las mismas reglas que un pasaporte ordinario.

En el caso de los EE.UU., la exigencia de pasaporte electrónico se mantiene incluso para documentos temporales o de emergencia cuando se pretende viajar sin visado.

Cómo evitar que un pasaporte vigente arruine el viaje

El error más común es mirar solo la fecha de caducidad. Para viajar a los Estados Unidos, la vigencia importa, pero también importa el tipo de pasaporte. Si el documento no tiene chip electrónico, el viajero puede quedar fuera del Programa de Exención de Visado y necesitar una visa, aunque tenga nacionalidad española y aunque su autorización ESTA figure como aprobada.

El pasaporte provisional español no cumple con los requisitos del programa de exención de visado, lo que impide su uso para viajar a Estados Unidos. X @miperroblas

La revisión debe hacerse antes de cerrar la organización del viaje. El pasaporte ordinario español actual es biométrico, pero los documentos provisionales o emitidos en situaciones excepcionales pueden tener limitaciones.

En una frontera, en una escala o incluso en el mostrador de embarque, esa diferencia técnica puede transformarse en una restricción concreta: no poder viajar bajo las condiciones previstas.