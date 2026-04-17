A partir de octubre, se implementará en México el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una nueva medida de seguridad. Esta iniciativa requiere que los usuarios establezcan un monto máximo para las transferencias bancarias, lo que permitirá un mayor control y disminuirá el riesgo de fraudes. Se informa desde el sector bancario que los clientes que no configuren dicho monto tendrán un límite asignado por defecto. Esta disposición impactará no solo a clientes individuales, sino también a comercios y trabajadores independientes que reciben pagos en línea. Es fundamental conocer los detalles sobre el nuevo límite para transferencias y mantener tu economía actualizada. Se recomienda cumplir con las disposiciones financieras. La regulación estipula que, a partir de octubre de 2025, las cuentas que no dispongan del MTU configurado estarán sujetas a un límite automático de 1,500 UDIS (aproximadamente 12,800 pesos) por operación. No se aplicarán sanciones económicas a aquellos que no habiliten esta función. No obstante, es fundamental considerar que, si se pretende realizar una transferencia por un monto superior, la transacción podría ser rechazada o requerir un proceso adicional de autenticación. El proceso para activar el MTU y establecer el límite de las transferencias para los clientes de Banorte es un procedimiento sencillo que puede llevarse a cabo mediante la aplicación. A continuación, se presenta el procedimiento detallado: Conozca las fechas clave, en caso de utilizar la banca electrónica en México.