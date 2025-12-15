Los bancos de México aplicarán el MTU en las transferencias de dinero

Desde el 1 de enero de 2026, los bancos estarán facultados para bloquear operaciones digitales o solicitar verificaciones adicionales cuando una transacción supere determinados montos. Esto ocurrirá con la implementación obligatoria del Monto Transaccional del Usuario (MTU), lo que cambiará el modo de hacer transferencias de dinero.

En detalle, el MTU es una herramienta diseñada para proteger a los clientes y reducir el impacto de los fraudes . A partir del próximo mes, todos los usuarios tendrán que respetar las normas para evitar problemas con las autoridades.

¿Qué es el MTU bancario?

El MTU consiste en un límite personalizado de movimientos, el cual cada usuario puede definir desde la banca digital. Cuando una transferencia excede ese tope, el sistema puede frenar la operación o exigir una validación extra antes de autorizarla .

Este esquema pone fin al periodo de transición iniciado en octubre, cuando los bancos habilitaron la opción para que los clientes ajustaran sus límites. Aquellas personas que no realicen esta configuración podrían sufrir bloqueos imprevistos al intentar enviar dinero.

La medida se deriva de una resolución publicada el 14 de junio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante la cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actualizó la regulación para las instituciones de crédito.

¿Para qué sirve el MTU en México?

El objetivo es fortalecer la prevención, detección y respuesta ante el fraude, exigiendo a los bancos la implementación de un plan de gestión para la prevención del fraude.

La normativa busca atender riesgos como:

Suplantación de identidad Robo de información personal y financiera Uso indebido de datos privilegiados Falsificación de cheques Instalación de programas maliciosos en dispositivos electrónicos

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los fraudes en México crecieron 40% entre 2018 y 2024, siendo el phishing uno de los métodos más utilizados para obtener contraseñas y datos bancarios.

¿Cómo puedo configurar el MTU en mi banco?

A continuación, el procedimiento que debes seguir para configurar el Monto Transaccional del Usuario.

HSBC

Ingresa a “Transferir y pagar”. Selecciona “Editar límite por transferencia” en “Servicios frecuentes”. Define el monto deseado. El ajuste se aplica de forma inmediata y puede modificarse en cualquier momento.

BBVA

Accede al menú y entra en “Configuración”. Selecciona “Límites de operaciones”. Edita los límites por operación, diarios o mensuales desde el ícono del lápiz.

Santander

Entra al menú principal. Selecciona “Administración de mis cuentas” y luego “Configuración límite importe”. Elige “Transferencia rápida” y fija el monto máximo.

Banorte

Abre la app y dirígete al menú. Selecciona “Ajustes generales”. Elige “Modificar límite” y ajusta el monto según tus necesidades.

Banamex

Inicia sesión y selecciona tu cuenta de débito. Toca “Límite de transacción” y después “Editar”. Ingresa el monto y continúa. Valida con contraseña, biométricos o NetKey. Confirma el cambio y revisa las notificaciones de confirmación.