A partir del 1 de enero de 2026, miles de usuarios en México podrían enfrentar restricciones inesperadas en sus transferencias electrónicas si no configuraron el Monto Transaccional del Usuario (MTU). Aunque los bancos habilitaron estas opciones desde octubre, una cantidad significativa de clientes aún no ha completado el trámite.

Las autoridades financieras advierten que quienes no establezcan su límite personalizado verán sus operaciones detenidas o necesitarán validaciones adicionales para completar cualquier transacción que supere el monto configurado automáticamente por el sistema. Esta situación podría generar interrupciones en momentos críticos para quienes requieran hacer transferencias urgentes.

¿Qué es el MTU y por qué podría bloquear tus transferencias?

El Monto Transaccional del Usuario es un límite personalizado que cada cliente debe establecer en su banca digital, indicando la cantidad máxima de dinero que podrá transferir mensualmente a través de aplicaciones móviles, banca en línea o teléfono. Esta medida busca principalmente combatir el fraude electrónico, otorgando a cada usuario control total sobre sus movimientos financieros.

Confirman nuevo límite a las transferencias bancarias y restricciones a quienes no cumplan con esta condición.

A partir de 2026, cualquier operación que rebase el límite configurado será automáticamente detenida o requerirá validación extra mediante código dinámico, llamada telefónica o token digital. Es crucial entender que no se trata de un bloqueo impuesto por los bancos, sino de un límite que los propios usuarios deben definir según sus necesidades de transferencia habituales.

Cómo configurar tu MTU antes de que sea demasiado tarde

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió un proceso sencillo para establecer el MTU. Los usuarios deben ingresar a su aplicación bancaria, buscar el menú de opciones o configuración de cuenta, y ajustar el monto mensual deseado según sus necesidades.

Este trámite toma apenas segundos y puede modificarse cuantas veces sea necesario sin costos adicionales. Para quienes prefieren atención personalizada, también es posible realizar el ajuste directamente en sucursal. La ventaja de configurarlo por cuenta propia es que el usuario establece un límite acorde a sus hábitos financieros reales, evitando sorpresas desagradables.

Si un usuario no configura su MTU antes del 1 de enero de 2026, el banco lo establecerá automáticamente con base en dos criterios: el historial de operaciones del cliente y los perfiles similares de otros usuarios. Esto significa que el límite impuesto podría no ajustarse a las necesidades reales de transferencia de la persona, causando interrupciones inesperadas.

Es fundamental recordar que esta medida únicamente afecta las transferencias electrónicas y la administración digital de fondos. No tiene impacto en pagos realizados en ventanilla bancaria ni en compras directas con tarjeta en establecimientos.

Tampoco aplica para las cuentas de nivel 1, que ya tienen operaciones limitadas. Los expertos recomiendan configurar el MTU cuanto antes para evitar contratiempos y mantener el control total sobre las transacciones bancarias personales.