Los bancos en México aplican el MTU en las operaciones que cumplan ciertas condiciones

A partir del 1 de octubre de 2025, todos los bancos en México deberán integrar el Monto Transaccional del Usuario (MTU) en sus aplicaciones y plataformas en línea. Esta medida, publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2024, tiene como fin primordial incrementar la protección de los clientes contra fraudes y movimientos financieros no autorizados.

El MTU es un límite personal y configurable que cada cliente podrá definir para controlar la cantidad máxima de dinero que puede enviar a través de canales digitales, ya sea diariamente, semanalmente o mensualmente.

Desde su implementación, esta función de seguridad fundamental ha sido un avance significativo en la protección de los usuarios en el ámbito de las transferencias bancarias digitales.

¿Cómo se calcula el Monto Transaccional del Usuario?

Conoce a continuación cuáles son los plazos de implementación.

1 de octubre de 2025: los bancos tienen la obligación de tener habilitada esta funcionalidad en sus plataformas digitales.

los bancos tienen la obligación de tener habilitada esta funcionalidad en sus plataformas digitales. 1 de enero de 2026: todos los clientes deberán tener un límite MTU definido. Si un usuario no lo ha hecho por su cuenta, el banco le asignará un monto por defecto.

El MTU actúa como una barrera de seguridad ajustable . Este límite, que se configura de manera personalizada, será independiente de los topes ya establecidos para cuentas de beneficiarios frecuentes.

En la práctica, si se establece este tope en 12,500 pesos, podrás realizar cualquier transferencia por debajo de esa cifra sin inconvenientes. No obstante, si requieres enviar una suma superior, será necesario modificar y aumentar el límite directamente en la aplicación bancaria antes de completar la operación. Posteriormente, puedes volver a reducirlo para mantener la seguridad.

¿Cuáles son las operaciones afectadas por este límite?

Pago de servicios e impuestos desde la aplicación.

Pago de tarjetas de crédito (propias o de terceros).

Transferencias a cuentas de otros bancos (mediante SPEI).

¿Quiénes deben ajustar el MTU?

A partir de la implementación del MTU, los comercios y freelancers deberán tener en cuenta que sus clientes podrían poseer un límite bajo, lo que podría requerir que el cliente aumente su límite antes de realizar pagos significativos por bienes o servicios.

Por otro lado, las personas físicas disfrutarán de un mayor control y seguridad sobre sus cuentas, aunque deberán recordar ajustar activamente el límite al momento de realizar pagos grandes.