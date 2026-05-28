La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que podría tener efectos importantes para millones de usuarios de telefonía móvil en México. El máximo tribunal determinó que las compañías telefónicas pueden ser responsables cuando, por una falta de verificación adecuada, permiten que un tercero tome control de una línea celular mediante la reposición de una tarjeta SIM.

El fallo surge a partir de un caso relacionado con “SIM swapping”, un tipo de fraude en el que delincuentes logran apoderarse del número telefónico de otra persona. Con base en la información pública del expediente, la Corte concluyó que las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de proteger los datos personales de sus clientes y aplicar controles estrictos para confirmar la identidad de quienes solicitan trámites sensibles.

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De esta manera, si una compañía activa, entrega o reemplaza una tarjeta SIM sin verificar la identidad del solicitante y eso le genera problemas al titular de la línea, la persona afectada podría reclamar una indemnización por daño moral, siempre y cuando logre demostrar negligencia por parte de la empresa.

Fallo SCJN a favor de los usuarios telefónicos

La resolución no solo impacta a un caso individual, sino que pone atención en un problema que puede afectar a cualquier persona que utilice su celular para acceder a:

Bancos

Redes sociales

Correos electrónicos

Aplicaciones de mensajería

Cualquier servicio digital

Actualmente, el número telefónico funciona como una herramienta clave de autenticación. Por ello, perder el control de una línea no solo significa quedarse sin servicio, sino exponerse a riesgos como robo de identidad, acceso indebido a cuentas personales, movimientos bancarios no autorizados o cambios de contraseñas.

La SCJN señaló que las compañías telefónicas tienen un deber reforzado de cuidado al administrar líneas y datos personales, por lo que deben implementar mecanismos eficaces para confirmar la identidad de quien solicita una reposición de SIM.

¿Qué es el SIM swapping?

El SIM swapping consiste en que una persona consigue que una empresa telefónica active una nueva tarjeta SIM usando el número de otra persona.

Una vez que el delincuente obtiene el control de la línea, puede recibir llamadas, mensajes y códigos de verificación enviados por SMS, lo que facilita el acceso a distintas plataformas vinculadas al número telefónico.

Una señal frecuente de este fraude es perder la señal telefónica de forma inesperada, especialmente cuando el usuario no solicitó un cambio de SIM ni presenta fallas técnicas con su operador.

Responsabilidad de las telefónicas en México

Una empresa podría enfrentar responsabilidades legales si se demuestra que permitió una reposición o activación de SIM sin aplicar verificaciones suficientes para confirmar la identidad del solicitante.

Esto implica que no basta con señalar que se presentó una identificación; la compañía debe acreditar que siguió protocolos adecuados y que comprobó correctamente que quien realizó el trámite era el verdadero titular de la línea.

Si dicha verificación falla y un tercero logra apropiarse del número, la empresa podría enfrentar demandas por los daños ocasionados.

Respecto al fallo de SCJN, es posible solicitar reparación del daño cuando exista evidencia de negligencia por parte de la empresa telefónica.

Para ello, sería necesario demostrar: