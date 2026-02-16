Los gobiernos de México y Canadá alistan la presentación de una agenda bilateral en materia de intercambio comercial, misma que tendrá entre sus objetivos el desarrollo del sector minero en ambos países, la inversión en puertos, el desarrollo de infraestructura, así como el reforzamiento de seguridad de las cadenas de suministro, comentó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Al concluir una reunión bilateral entre México y Canadá, que tuvo lugar en la Ciudad de México, el funcionario mexicano dijo que la relación entre México y Canadá ha crecido 12 veces en los últimos 30 años, es decir, desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). La delegación canadiense que asistió a la Sesión plenaria y lanzamiento de la misión comercial del equipo de Canadá a México estuvo conformada por 240 organizaciones y 370 líderes empresariales. La reunión se realiza en el contexto de la revisión del TMEC, cuyo periodo de consultas inició en septiembre del año pasado, mientras que los equipos de los tres países se sentarán a la mesa para hacer los ajustes necesarios al acuerdo a partir del 1 de julio. Sin embargo, Ebrard aseguró que esta reunión es independiente a la renegociación del TMEC, debido a la importancia de la sociedad entre México y Canadá, y su objetivo central es meter el acelerador a las inversiones binacionales. Por parte de la delegación canadiense, la comitiva estuvo liderada por el Ministro de Comercio Internacional y Asuntos Intergubernamentales, Dominique Leblanc. Ebrard detalló que a la reunión asistieron 400 empresas mexicanas y otras 400 canadienses que buscan promover la inversión privada entre ambas naciones. “Canadá es un un aliado, es un socio muy confiable para México, nos ha ido muy bien en economía, en inversión, en comercio y lo vamos a hacer crecer. En sectores como minería y minerales críticos”, comentó Ebrard. El secretario de Economía destacó que una minera mexicana está a punto de realizar una gran inversión en Quebec, lo que representa la primera ocasión en la historia que una compañía nacional participa en ese sector en Canadá. Además, dijo que Canadá cuenta con una gran experiencia en los procesos de refinación de minerales, de donde México quiere aprender, pues busca abrir una nueva industria. Durante el acto, el ministro canadiense destacó que “no hay mejor momento que ahora para forjar nuevas alianzas” y confió en que ambos países puedan diversificar la colaboración bilateral. “En agricultura y tecnología agrícola; en manufactura avanzada, incluida la industria automotriz; en tecnologías limpias y energía limpia; en industrias creativas y culturales; en tecnologías de la información y las comunicaciones. En todos estos sectores y otros más, Canadá y México construirán sobre la asociación estratégica integral que la presidenta (Claudia) Sheinbaum y el primer ministro (Mark) Carney firmaron el otoño pasado. Nuestros dos países elevaron su relación diplomática al más alto nivel porque reconocemos el valor que cada uno aporta a esta alianza”, dijo Leblanc. Finalmente, Ebrard Casaubón destacó que esta es la primera de dos reuniones de alto nivel, pues México pagará la visita de trabajo hacia Canadá en una fecha todavía por definir.