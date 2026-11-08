El Gobierno prevé la importación de alrededor de 500 mil ejemplares. Los pinos mexicanos y los bosques porían estar en peligro.

Ni el árbol de Navidad se escapa de las inspecciones de seguridad sanitaria a nivel nacional que el Gobierno de México imparte sobre las importaciones. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició el pasado 3 de noviembre inspecciones a embarques de árboles de Navidad que ingresan por siete puntos claves al país desde Estados Unidos.

Según informó la PROFEPA, se estima que unos 500.000 árboles de Navidad ingresen a México provenientes del país. Tú pensarás que se trata solo de un árbol, pero la verdad es que al tratarse de un producto natural, estos árboles de pino podrían entrar plagas a México que podrían poner en peligro los ecosistemas forestales nacionales.

El objetivo del Gobierno no es arruinar el espíritu de la Navidad, ya que deben prevenir el ingreso de plagas forestales, por lo que se activó el Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad, el cual se extenderá hasta el 5 de diciembre del 2026.

El programa se realiza en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y de la NOM-013-SEMARNAT-2020 y aplica en varios estados y municipios de México. Gobierno de México

Árbol que no cumpla con la ley, árbol que será regresado a Estados Unidos

La autoridad confirmó que los puntos de seguimiento y control serán los siguientes:

Mexicali y Tijuana, en Baja California

Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora

Zaragoza, en Chihuahua

Piedras Negras, en Coahuila

Colombia, en Nuevo León

Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas

Los cargamentos de árboles de Navidad serán revisados de forma manual por el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, teniendo en cuenta las condiciones fitosanitarias de los árboles de Navidad naturales: habrá revisiones visuales, muestreos aleatorios, inspección y contratación de documentos de la importación.

“En caso de confirmarse la presencia de una plaga cuarentenaria, el embarque será retornado a su lugar de origen, conforme a las disposiciones aplicables” , indicó el comunicado oficial.

"La inspección de estos ejemplares busca evitar que estos productos ingresen al territorio nacional plagas que puedan afectar los bosques y otros ecosistemas forestales", detalló el comunicado del Gobierno. Gobierno de México

México aplica mayores restricciones en la importación de pinos ¿por qué?

México impone estrictas revisiones fitosanitarias a los pinos importados desde Estados Unidos para prevenir la entrada de plagas exóticas. Esta medida busca proteger la gran diversidad de pinos locales, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas forestales nacionales.

El ingreso libre de pinos desde Estados Unidos, según la Profepa representa “Un riesgo para la salud de los bosques, el equilibrio ecológico y las actividades productivas relacionadas con los recursos forestales.