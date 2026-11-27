Bill Gates dice que la IA está evolucionando más rápido que los planes para prever los riesgos.

En 2023 Bill Gates lanzó un posteo a través de su blog personal asegurando que la era de la IA acababa de empezar, donde anticipó el impacto que esta tecnología tendría en áreas clave como la educación, el trabajo y la salud. Si bien aún sostiene su postura optimista, en agosto de este año dijo que a nivel global estamos transitando una “era turbulenta de la IA”.

“Necesitamos un plan para asegurarnos de que lo bueno supere a lo malo”, indicó el magnate y afirmó que el progreso está ocurriendo de forma tan acelerada que no disponemos de las herramientas para controlar los daños que puede causar.

“Incluso en las mejores circunstancias, la transición a esta nueva era de la IA será uno de los momentos más turbulentos de la historia humana”, indicó.

Bill Gates quiere frenar el avance de la IA: dice que incluso en las mejores circunstancias será una era turbulenta

Bajo la visión del cofundador de Microsoft, ni lideres, ni expertos, ni comunidades están afrontando los desafíos propios del uso de la IA de manera adecuada.

“Parte de esto es que muchos subestiman el impacto que tendrá la IA”, dice Gates y afirma que “si alguien tuviera un plan creíble para frenar los avances de la IA a nivel global, probablemente lo apoyaría”, aunque no cree que esto vaya a ser factible.

Bill Gates dice que estamos en una "era turbulenta de la IA". Shutterstock

Sobre qué riesgos de la IA advierte Bill Gates

Una de sus principales preocupaciones es que quienes más tiempo necesitan para la transición son quienes menos tiempo tienen, y pone como ejemplo a los empleados administrativos o quienes ganan 20 dólares por hora y pierden su trabajo porque si la tarea la hace el robot cuesta solo 10.

“La IA asumirá trabajos en derecho, atención al cliente, medicina, software y fabricas. Afectará a estas industrias rápidamente, a lo largo de una década en lugar de unas pocas generaciones. Habrá algunos empleos nuevos, pero sin las políticas adecuadas habrá muchos menos de los que existen hoy”, advirtió en su posteo.

Además, explica que la IA puede fomentar a las personas con malas intenciones e incluso a otras IA a hacer más daño, facilitando prácticas de fraude, desinformación, deepfakes y vigilancia.

También indica que supone un riesgo para los niños y para las relaciones humanas, dado que la forma en la que contestan los modelos de lenguaje no incita a salir de la zona de confort: “Siempre están disponibles y nunca se enfadan contigo”, dice Gates, por lo que pueden convertirse en un lugar seguro y consecuentemente amenazar la conexión con otros.

Bill Gates aún mantiene una mirada positiva sobre la IA

Incluso con los riesgos que supone, el magnate sostiene una idea clara: la IA puede hacer que la vida cotidiana sea más fácil, asequible y amplia en opciones para personas de todas las clases sociales.

“En todos estos ámbitos, la palabra clave es ‘puede’: la IA puede mejorar la vida de personas de cualquier nivel de ingresos. Pero no lo hará automáticamente”, dijo.

Como primeros pasos para abordar el problema, Gates enfatizó en la importancia de crear un marco nacional e internacional para su uso, elaborar un plan público de “reserva humana” de trabajos -para garantizar que ciertos trabajos sigan siendo realizados por humanos- y finalmente propuso que las empresas que reemplacen trabajadores con robots contribuyan económicamente al sistema.

“Esta tecnología sin precedentes exige una respuesta global sin precedentes. Si lo hacemos bien, la recompensa para la humanidad será fenomenal y el mundo será un lugar más equitativo”, aseguró.