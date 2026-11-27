Por la cercanía y la estrecha relación entre ambos países, Estados Unidos les otorga una exención de visa que no tienen los viajeros de la mayoría de los demás países.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le otorga un trato muy particular para ingresar a Estados Unidos a un grupo de extranjeros: pueden hacerlo sin tramitar una visa y sin siquiera pedir la autorización electrónica ESTA que se exige a otros viajeros.

Estados Unidos permite viajar sin visa ni ESTA a los extranjeros que tengan esta nacionalidad

Los beneficiarios de este trato especial son los ciudadanos canadienses. Por la cercanía y la estrecha relación entre ambos países, Estados Unidos les otorga una exención de visa que no tienen los viajeros de la mayoría de los demás países. Es, de hecho, un estatus distinto incluso del de los países del Programa de Exención de Visa (que sí deben tramitar el ESTA).

La mayoría de los extranjeros que quieren entrar a EE.UU. necesitan una visa; y los ciudadanos de los países del Programa de Exención de Visa, aunque no precisan visa, sí deben obtener una autorización electrónica llamada ESTA. Los canadienses, en cambio, están exentos de ambas cosas para las visitas de turismo o negocios: no necesitan visa ni ESTA. Es uno de los regímenes de ingreso más flexibles que ofrece Estados Unidos.

Los canadienses que ingresen por vía terrestre o marítima pueden presentar una tarjeta NEXUS.

Qué documento deben presentar

Que no necesiten visa no significa que puedan viajar sin ningún documento. Para ingresar, los canadienses deben presentar: