Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 23 de diciembre.

Estas son las efemérides del 23 de diciembre

1933: En la ciudad de Tokio (Japón), nace Akihito, hijo mayor de Hirohito, que desde 1989 será emperador japonés. Romperá con una tradición que cuenta con 1.500 años de antiguedad al casarse con una plebeya.

(Hace 92 años)

1896: Viene al mundo en la ciudad de Palermo, Italia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aristócrata y escritor italiano, autor de algunos escritos y de una única y genial novela, "El gatopardo", que cuenta las vivencias en Sicilia de Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina y su familia, entre los años 1860 y 1910. En 1963, Visconti llevará la obra al cine con gran éxito.

(Hace 129 años)

1881: En Moguer, pueblo de Huelva (España), nace Juan Ramón Jiménez, poeta español, que será galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1956, autor de la dulce narración "Platero y yo" entre otras.

(Hace 144 años)

1790: Nace en Figéac, Francia, Jean François Champollion, egiptólogo que el 14 de septiembre de 1822 dará con la clave para descifrar la escritura jeroglífica egipcia, gracias a su constante trabajo con la piedra Rosetta, de granodiorita y 760 kilos de peso, descubierta en Egipto en 1799 durante la ocupación napoleónica. Con esta importante revelación, la egiptología como ciencia comenzará a andar sus primeros pasos pues hasta entonces los jeroglíficos habían permanecido indescifrables. Los dos nombres de reyes que le darán la clave serán los de Ptolomeo y Cleopatra.

(Hace 235 años)

1834: Fallece en Bath (Reino Unido) Thomas Malthus, economista inglés y padre de la demografía, más conocido por su teoría (creadora de una corriente llamada malthusianismo) de que el crecimiento de la población, en constante progresión geométrica, tiende siempre a agotar el suministro de alimentos, por lo que siempre deberá cuidar los límites de la reproducción.

(Hace 191 años)

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Akihito en 1933, ya que se convirtió en emperador de Japón y rompió con una tradición de 1.500 años al casarse con una plebeya, marcando un cambio significativo en la historia de la monarquía japonesa.