Según se ha informado, Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado la implementación de un recargo sobre los depósitos en efectivo que superen los límites mensuales establecidos por la autoridad.

Esta medida ha suscitado inquietudes entre pequeños comerciantes y profesionales independientes; sin embargo, el SAT reafirma que su propósito no es sancionar, sino fomentar el cumplimiento fiscal de manera voluntaria.

Dicha decisión forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal, orientada a fortalecer la transparencia financiera y a disminuir la circulación de dinero no declarado en el sistema económico nacional.

Es oficial | El SAT aplicará un nuevo impuesto a depósitos en efectivo que superen este límite (foto: archivo).

Límite mensual y cargos adicionales: ¿cuánto se cobrará de más?

La autoridad tributaria ha fijado un límite de 15,000 pesos mensuales para los depósitos en efectivo. De acuerdo con diversas fuentes informativas, cualquier suma que sobrepase este umbral estará sujeta a un impuesto adicional del 3% sobre el excedente .

Para ilustrar este concepto: si un individuo realiza un depósito de 25,000 pesos en efectivo en un mes, el monto que excede el límite sería de 10,000 pesos. El cargo adicional correspondiente ascendería a 300 pesos, los cuales serán retenidos automáticamente por la entidad bancaria y reportados de manera directa.

Las instituciones bancarias asumen el rol de vigilantes del SAT

Los bancos tienen la responsabilidad legal de informar al SAT sobre todos los movimientos en efectivo que excedan el límite establecido. Esta disposición transforma a las instituciones financieras en colaboradoras directas de la autoridad fiscal.

Cada mes, los bancos deberán remitir informes detallados sobre los cuentahabientes que superen el umbral de 15,000 pesos en depósitos físicos. Asimismo, poseen la facultad de requerir documentación que acredite el origen de dichos recursos al identificar patrones inusuales o recurrentes.

El SAT tiene la capacidad de solicitar información adicional en cualquier momento, especialmente si los depósitos no coinciden con los ingresos declarados previamente por el contribuyente. En situaciones sospechosas, la autoridad puede proceder con auditorías fiscales exhaustivas.

