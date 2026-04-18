Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 18 de abril en nuestro país y en el mundo. 1857: Nace en Kinsman (EE.UU.) Clarence Seward Darrow, que será abogado estadounidense y directivo de la Unión Americana por las Libertades Civiles, cuyo objetivo es defender los derechos individuales garantizados en la Constitución. (Hace 169 años) 1819: En Bayamo (actual Granma, Cuba), nace Carlos Manuel de Céspedes del Castillo, que será el líder de la independencia cubana en sus inicios. Se levantará en armas contra el gobierno español el 10 de octubre de 1868 y liberará a sus esclavos invitándoles a unirse a la lucha anticolonialista. Será Mayor general del Ejército Libertador y Primer Presidente de la República de Cuba en Armas. En 1873 será depuesto como presidente. El 27 de febrero de 1874 caerá en desigual combate contra las tropas españolas. (Hace 207 años) 2002: Fallece en Colla Micheri (Italia) el aventurero y etnólogo noruego Thor Heyerdahl, que dirigió expediciones transoceánicas, con la esperanza de demostrar la posibilidad de contactos entre antiguas civilizaciones distanciadas por el mar. Se hizo célebre por su expedición Kon-tiki de 1947 y muchas otras posteriores: Ra, Ra II, Tigris.. (Hace 24 años) 1955: Fallece en Princeton (EE.UU.) Albert Einstein, uno de los intelectuales más creativos en la historia de la humanidad, cuyas avanzadas teorías de la relatividad y la gravitación revolucionaron la ciencia y la filosofía. (Hace 71 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Carlos Manuel de Céspedes en 1819, ya que fue el líder inicial de la independencia cubana, quien se levantó en armas contra el gobierno español y liberó a sus esclavos, marcando un hito en la lucha anticolonialista y en la historia de Cuba.