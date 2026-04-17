Este viernes, 17 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.3138 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.29%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.07%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -10.37% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con cinco días de descenso, seguidos de un ligero aumento y una estabilidad en los últimos días. esta fluctuación sugiere una posible corrección en el mercado, aunque la reciente estabilidad podría indicar un período de consolidación. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 3.43%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.84%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia positiva del Dólar podría estar impulsada por factores económicos favorables, lo que genera confianza entre los inversores y comerciantes. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.