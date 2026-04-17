El Tren Suburbano que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría ponerse en marcha entre finales de abril y principios de mayo, según informó el director general del aeropuerto, Isidro Pastor. Durante su participación en el Foro ANERPV, organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, señaló que la inauguración del transporte público será en los próximos días y que el recorrido hasta el AIFA tardará aproximadamente 40 minutos. En cuanto a la operación del aeropuerto, detalló que en 2025 se transportaron cerca de 7 millones de pasajeros, y se proyecta que para 2052 la cifra alcance los 85 millones anuales. Este crecimiento contempla tres etapas de desarrollo, de las cuales la primera concluirá en 2032. Asimismo, indicó que el número de pasajeros aumentó casi 11% en comparación con 2024. Entre el 1 de enero y el 13 de abril de 2026, el AIFA movilizó más de 1 millón 972,000 usuarios, acumulando un total de 18 millones desde su apertura el 2 de marzo de 2022. Isidro Pastor también explicó que, en la etapa final del proyecto de transporte público, se prevé ampliar la infraestructura para alcanzar la meta de capacidad proyectada. Además, expresó confianza en que el aeropuerto pueda generar recursos propios en los próximos años para financiar estas expansiones. En el rubro de carga, el AIFA registró una caída cercana al 10% en 2025, con un volumen aproximado de 404,000 toneladas, pese a contar con una capacidad instalada de hasta 810,000 toneladas anuales. Respecto al Mundial de Futbol 2026, Pastor consideró que el impacto en la operación del aeropuerto será limitado, ya que la mayoría de los vuelos estarán destinados a delegaciones oficiales, equipos, empresarios y personal de la FIFA, en aeronaves privadas o rentadas. Con su apertura prevista para 2026, el Tren Suburbano que conectará Buenavista con el AIFA tendría un costo aproximado de entre 40 y 75 pesos por viaje, con un tiempo de recorrido cercano a los 40 minutos. Aunque la tarifa final aún no se confirmó, ese es el rango estimado hasta ahora.