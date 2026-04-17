La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.66 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 17 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.8% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.66 pesos y un mínimo de 12.6 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.69%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -7.04%. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con cuatro descensos consecutivos al inicio del período. sin embargo, se observó un ligero aumento en el quinto día, seguido de dos días de estabilidad. a partir de ahí, la moneda se mantuvo sin cambios, lo que sugiere una posible consolidación en su valor tras las fluctuaciones iniciales. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 5.25%, es menor que la volatilidad anual del 8.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.