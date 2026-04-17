La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo favorable a los trabajadores que han solicitado créditos hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). “La Suprema Corte resolvió que, cuando una persona trabajadora está ausente o incapacitada, se pueden suspender de forma provisional los descuentos al salario realizados por el patrón para el pago de créditos de vivienda del Infonavit”, indicó el Máximo Tribunal a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. En específico, se determinó que los descuentos en el salario podrán suspenderse temporalmente, siempre y cuando el empleado se encuentre incapacitado o ausente por motivos de salud. Conforme a la resolución emitida por el Máximo Tribunal, los descuentos salariales podrán ser suspendidos de manera temporal en el caso de que el trabajador se encuentre incapacitado o ausente por razones de salud. Previo a esta decisión, la normativa exigía a los empleadores la continuidad de los descuentos, fundamentándose en la fracción III del artículo 29 de la Ley del Infonavit. El propósito, en síntesis, es proporcionar certeza jurídica y estabilidad económica a los individuos, evitando la retención de fondos mientras no perciben ingresos debido a una incapacidad médica avalada por el Instituto México del Seguro Social (IMSS). La situación descrita es de suma relevancia, dado que, en la práctica, generaba, en la mayoría de los casos, consecuencias adversas para el empleado. Por ejemplo: Este aspecto es fundamental para comprender las implicaciones que enfrenta el trabajador en su vida laboral y financiera. En resumen, la medida protege al empleado de caer en mora por una situación en la que no está percibiendo ingresos, evitando que su crédito hipotecario se deteriore por causas ajenas a su voluntad. Ahora, si no existe un salario base, el empleador no tiene la obligación de realizar aportaciones ni descuentos y el trabajador: Una incapacidad médica certificada por el Instituto Mexicano del Seguro Social se define como un documento emitido por un médico del organismo público que valida la imposibilidad temporal de un trabajador para desempeñar sus funciones laborales debido a: