Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 15 de abril en nuestro país y en el mundo. 1960: Nace en Segovia (España), Pedro Delgado, ciclista ganador del Tour en 1988 y dos Vueltas a España (1986 y 1989). (Hace 66 años) 1858: En Épinal, Francia, nace Émile Durkheim. Establecerá formalmente la disciplina académica de la sociología y, junto con Karl Marx y Max Weber, será considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Tal vez su obra más conocida será "Las reglas del método sociológico", donde definirá los principios epistemológicos de una ciencia positiva capaz de abordar al conocimiento concreto de las sociedades humanas, en forma totalmente independiente de las demás ciencias y sosteniendo que el método científico debe aplicarse al estudio de la sociedad; es decir: la sociología como ciencia autónoma, algo que sus antecesores Comte y Spencer no habrán podido definir. (Hace 168 años) 1707: Nace en Basilea (Suiza), el matemático suizo Leonhard Euler que con su obra de cálculo diferencial logrará un gran progreso en el cálculo infinitesimal. Realizará importantes contribuciones en campos del saber como la astronomía, la mecánica, la óptica y la acústica. (Hace 319 años) 1452: En Anchiano (Italia), viene al mundo el artista italiano Leonardo da Vinci, genio que resumirá el ideal humanista del Renacimiento y cuya "Última Cena", pintada entre 1495 y 1498 y el retrato de "Mona Lisa", serán obras muy influyentes en su tiempo y en generaciones venideras. (Hace 574 años) 1998: Pol Pot, uno de los más grandes genocidas del siglo XX y líder de los Jemeres Rojos, muere de enfermedad en la jungla camboyana convencido de haber obrado de acuerdo al bien de su país. Fue responsable de la muerte de 2 millones de compatriotas. (Hace 28 años) 1980: Muere en París, Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor y dramaturgo francés, exponente del existencialismo. Cuando la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1964, lo rechazó alegando en una carta que los lazos entre el hombre y la cultura debían de desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones y que el escritor tiene la obligación de comportarse como un realista crítico por lo que, de aceptar el premio, le convertiría en un "funcionario del statu quo". (Hace 46 años) 1828: Fallece en Burdeos (Francia) a los 83 años, el genio de la pintura española, Francisco de Goya y Lucientes. (Hace 198 años) 1764: En Versalles (Francia) fallece la favorita de Luis XV, Jeanne Antoinette Poison, marquesa de Pompadour. (Hace 262 años) 1446: En su ciudad natal de Florencia, Italia, fallece Filippo Brunelleschi, orfebre, arquitecto y magnífico escultor italiano, que junto con Alberti, Donatello y Masaccio, fueron los creadores del estilo renacentista. Su pasión por las matemáticas y sus conocimientos de ingeniería le facilitaron su dedicación casi absoluta a la arquitectura donde destacará por su trabajo en la cúpula de Il Duomo, la catedral de su ciudad natal. (Hace 580 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Émile Durkheim en 1858, ya que estableció la sociología como una disciplina académica autónoma, definiendo principios que permitieron el estudio científico de las sociedades humanas, lo que ha tenido un impacto duradero en las ciencias sociales.