La segunda quincena de abril se perfila como un periodo de alta variabilidad en México. Lejos de un patrón estable de calor seco, el país experimentará una combinación de temperaturas elevadas, lluvias intensas, tormentas severas y la reaparición de masas de aire frío. Este comportamiento responde a la transición hacia una fase neutra tras La Niña, lo que está generando condiciones más dinámicas en la atmósfera. Especialistas advierten que estos cambios no son anomalías aisladas, sino parte de un patrón que alternará días calurosos con episodios de lluvia y descensos térmicos. Con el debilitamiento de La Niña y el establecimiento de una fase neutra, las condiciones meteorológicas comienzan a estabilizarse, pero no de manera uniforme. A diferencia de años anteriores, cuando el calor extremo y la sequía dominaron amplias zonas del país, este año se observará una primavera más equilibrada, con mayor presencia de lluvias y temperaturas más bajas. En regiones del noreste, centro y sureste, incluso se registraron anomalías térmicas negativas, es decir, temperaturas por debajo del promedio habitual. Este fenómeno contribuyó a generar un ambiente más fresco y húmedo, algo poco común para esta época del año. Sin embargo, en contraste, zonas del norte y del Pacífico continúan registrando temperaturas elevadas, con máximas que alcanzan entre 35 y 45 grados. Uno de los factores clave en este escenario será la llegada de entre uno y tres frentes fríos impulsados por masas de aire polar. Estos sistemas provocarán un aumento significativo en la inestabilidad atmosférica, dando lugar a tormentas intensas en diversas regiones del país. Se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar niveles peligrosos. En estados del noreste, como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, incluso existe la posibilidad de formación de tornados, un fenómeno poco frecuente pero no imposible bajo estas condiciones. A pesar de los riesgos, estas lluvias también tendrán efectos positivos, ya que contribuirán a reducir los niveles de sequía y a disminuir la probabilidad de incendios forestales. Aunque el calor seguirá siendo protagonista en gran parte del país, no se espera la presencia de olas de calor prolongadas como las registradas en años recientes. En su lugar, las altas temperaturas se presentarán de forma intermitente, alternándose con periodos de lluvia y aire más fresco. Este comportamiento generará contrastes térmicos importantes, con días calurosos seguidos de descensos de temperatura en cuestión de horas o días. En zonas elevadas, incluso podrían registrarse ambientes fríos de manera temporal, algo inusual para finales de abril. Hacia la última semana del mes, algunos modelos climáticos sugieren un posible cambio en la distribución del calor, con un aumento de temperaturas en la vertiente del Golfo y una disminución en regiones del noroeste y occidente. No obstante, este escenario aún presenta incertidumbre, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones.