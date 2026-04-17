Grupo México, un conglomerado minero propiedad de Germán Larrea, concretó la venta de la mayor parte de su negocio de autopistas en el Bajío, al desprenderse de aproximadamente el 80% del capital de Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA), titular de la autopista Salamanca-León, en Guanajuato. De acuerdo con un documento, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, la transacción fue valuada en 8,223 millones de pesos e incluyó de manera indirecta cerca de 99% de Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA). presentando Tras el cierre y la ejecución de diversos actos corporativos, como una reclasificación accionaria y un aumento de capital, la compañía mantendrá una participación minoritaria de 18.9% en CIBSA. Tras el anuncio, las acciones de Grupo México -que cotizan en la BMV- mostraron un incremento de apenas 0.89% a 209.7 pesos por unidad (Ciudad de México 11:51 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. El 13 de junio del año pasado, la empresa de Germán Larrea anunció la celebración de un contrato de compraventa de las acciones emitidas por las empresas que formaban parte de su línea de negocios de autopistas. El documento previo explicaba que el acuerdo contemplaba también el 100% de las acciones de la Concesionaria Autopista Silao, con un valor cercano a los 7,700 millones de pesos, mismos que se encontraban sujetos a ajustes en términos del contrato. Con los recursos obtenidos con la transacción, Grupo México explicó que serán utilizados para proyectos de inversión en el país, así como para otros objetivos generales de las distintas líneas de negocio del grupo. Se espera que el próximo 24 de abril la minera mexicana reporte su documento financiero al cierre del primer trimestre de 2026. De acuerdo con analistas de BX+, se espera que muestre resultados positivos ante el incremento de metales como el cobre, debido a la alta exposición que mantiene al metal rojo. “Se espera un incremento en ventas de 31.5% a/a, en EBITDA también esperamos un avance considerable, aunque con un cash cost mayor”, se lee en un reporte de la casa de bolsa. En términos anualizados, los analistas esperan que Grupo México muestre un incremento de doble dígito en ingresos y flujo operativo con un avance de 40%; en tanto que para el segmento de transportes muestre un reporte a la baja. “Infraestructura estaría presentando una caída en ventas a/a, aunque con una ligera alza en EBITDA”, explicaron. presentando