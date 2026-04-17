Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 17 de abril. 1894: Nace en Kalinovka (Rusia) el que será máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, Nikita Sergeyevich Khrushchev, que depurará los excesos de Stalin y acercará posturas con el Occidente capitalista. (Hace 132 años) 1818: En la ciudad de Moscú, Rusia, nace Alejandro Nikolaievich Romanov, hijo mayor del zar Nicolás I, bisnieto de Catalina la Grande. Ocupará el trono a la muerte de su padre en 1855. En 1856 concluirá la Guerra de Crimea con una importante pérdida de influencia territorial para Rusia. Firmará alianzas con Francia e Inglaterra en contra de Turquía. También emprenderá reformas como la abolición de la servidumbre de la gleba, es decir, la libertad de los campesinos rusos. Creará tribunales con magistrados y jurados libres. Sufrirá varios atentados hasta que en 1881 uno de ellos acabe con su vida. Entonces le sucederá su hijo Alejandro. (Hace 208 años) 2014: En México D. F., fallece a los 87 años el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, creador de obras clásicas como "Cien años de soledad", novela cumbre del denominado "realismo mágico", que colocó la narrativa hispanoamericana en primera línea de la literatura universal, "El amor en los tiempos del cólera", "El coronel no tiene quien le escriba", "El otoño del patriarca" o "Crónica de una muerte anunciada". (Hace 12 años) 1790: Fallece en Filadelfia (EE.UU.) Benjamin Franklin, científico, político, filósofo y uno de los padres de la independencia norteamericana, muy conocido por ser el inventor del pararrayos. (Hace 236 años) 1711: Muere en Viena, Austría, el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rey de Hungría y Bohemia, Archiduque de Austria, José I de Habsburgo. Le sucederá en el trono su hermano menor, el Archiduque Carlos de Habsburgo que lo hará como Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Este hecho dará lugar a la Paz de Utrecht y al fin de la Guerra de Sucesión Española. (Hace 315 años) 1695: En Ciudad de México muere Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa católica, poeta y dramaturga mística mexicana. Por la importancia de su obra, recibirá el sobrenombre de "El Fénix de América". Escribió, entre otras obras, el auto sacramental de "El divino Narciso", publicado en 1689. (Hace 331 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Nikita Khrushchev en 1894, ya que su liderazgo en la Unión Soviética entre 1953 y 1964 marcó un cambio significativo en la política soviética, depurando los excesos de Stalin y buscando un acercamiento con Occidente, lo que tuvo un impacto duradero en la Guerra Fría y las relaciones internacionales.