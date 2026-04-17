La administración de Donald Trump se involucró con el Poder Judicial de México a fin de garantizar su autonómía. El subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, lo confirmó este jueves durante una audiencia en el Capitolio. Es la primera vez que un funcionario de la administración Trump expresa públicamente su preocupación sobre la reforma judicial mexicana de 2024. “Se necesitan jueces calificados, que sean independientes, que no estén en el bolsillo de los cárteles, ni de China, ni de nadie más”, afirmó Kozak ante el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara Baja y confirmó haber transmitido esta preocupación a la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario aseguró que el tema ha sido planteado en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano, en coordinación con la comunidad de inversionistas estadounidenses en México. “Es un tema que nos preocupa. Lo hemos dejado muy claro”, subrayó. El pronunciamiento de Kozak coincidió con la revelación del Grupo Reforma sobre una carta firmada en marzo por unas 300 multinacionales agrupadas en el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos. En ese documento, las empresas sostienen que la reforma judicial de 2024 limita la autonomía del sistema judicial mexicano y genera incertidumbre para sus inversiones en el país. La reforma judicial de México del 2024 estipuló una serie de modificaciones significativas en el sistema judicial del país. Entre las principales estipulaciones se encuentran: Kozak dejó en claro que es la postura de Washington es que México puede mantener el marco institucional que adoptó, pero debe tomar medidas dentro de ese mismo marco para generar confianza. “Si ellos quieren atraer inversiones, deben tomar medidas para generar confianza en su sistema judicial, que no se utilice indebidamente contra los inversionistas”, precisó el subsecretario adjunto. Si bien la reforma judicial ya había sido mencionada en reportes del Departamento de Estado y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la declaración de Kozak marca un escalón ya que es la primera vez que un funcionario de la administración Trump lo expresa en un foro público y ante el Congreso.