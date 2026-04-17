La segunda ronda de la revisión formal del Tratado México-Estados Unidos- Canadá (TMEC) iniciará este lunes con una visita del embajador Comercial de Washington, Jamieson Greer, a Palacio Nacional, donde probablemente sostendrá un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta segunda ronda forma parte de una serie de negociaciones que realizan México y Estados Unidos de cara a la revisión tripartita del TMEC que iniciará el próximo 1 de julio. Luego de una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que los puntos centrales de la conversación para México incluyen la discusión sobre los aranceles, principalmente los aplicados al acero y al sector agropecuario. “Nosotros siempre planteamos el problema que ha significado, el impacto que ha significado los aranceles vigentes hoy 232, y que México ha insistido mucho en ese tema, eso lo vamos a volver a decir el día lunes, igual para el sector agropecuario, los que pusieron cuotas en el sector de los tomates”, comentó el funcionario. Un segundo tema en la agenda es la revisión de los planes para la cadena de suministro, que busca reducir la dependencia de las importaciones de Asia. El titular de la Secretaría de Economía mencionó que la dependencia a su cargo trabaja de la mano con el sector privado, pues se trazó una estrategia común con empresas de México y con compañías estadounidenses con presencia dentro del país. “Estamos promoviendo y facilitando el diálogo en Washington con muchas empresas de México, acaba de ir el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a hablar con ellos y nosotros estamos haciendo lo propio con muchas empresas estadounidenses que están instaladas aquí, entonces vamos a ver el lunes qué disponibilidad de tiempo tenemos”, dijo el funcionario. Añadió que solicitó a empresas de México a tener más actividad en Estados Unidos y presumir las inversiones mexicanas en ese país. “(Hay que) hacer presencia, asistir, y tenemos una muy buena coordinación con (el presidente del CCE, José) Medina Mora; ellos acaban de regresar de Washington también, pero estamos compartiendo todo lo que nos dicen, qué planteamos, qué no planteamos, tenemos una buena coordinación”, señaló Ebrard.