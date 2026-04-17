A partir de este año, un nuevo marco legal en Estados Unidos autoriza a las autoridades estatales a aplicar medidas estrictas contra determinados vehículos empleados como vivienda, lo que podría resultar en el desalojo de numerosas familias que dependen de estos espacios para su subsistencia. La medida ha suscitado críticas de organizaciones comunitarias y representantes locales, quienes advierten sobre el impacto desproporcionado que tendrá en la población hispana del estado. La legislación estatal AB 630 representa un cambio significativo en la forma en que las autoridades pueden actuar frente a las casas rodantes estacionadas en vías públicas. Bajo esta normativa, los gobiernos municipales adquieren autoridad legal para retirar, confiscar e incluso disponer de forma definitiva vehículos utilizados como vivienda. El principal desafío radica en la ausencia de soluciones de vivienda alternativas suficientes para las personas afectadas, lo que podría intensificar la precariedad habitacional y aumentar la población sin hogar en California. Las comunidades latinas de California son de las más impactadas por esta normativa. Numerosas familias inmigrantes han optado por las casas rodantes como alternativa habitacional debido a los elevados costos de alquiler y la carencia de viviendas accesibles. Concejales y activistas han indicado que la ley penaliza la pobreza en lugar de proporcionar soluciones efectivas al desafío de la falta de vivienda. Para estos hogares, la pérdida de su casa rodante implica no solo la falta de un techo, sino también: Varios grupos comunitarios y defensores de derechos civiles han expresado su oposición a la implementación de esta ley. Las organizaciones sostienen que, en lugar de castigar a las familias en situación de vulnerabilidad con desalojos masivos, el gobierno debería destinar recursos a programas de vivienda asequible y asistencia social. Algunos concejales han propuesto moratorias locales y demandan que cualquier acción de remoción esté acompañada de opciones de reubicación dignas. La contienda legal y política apenas inicia, mientras miles de familias aguardan con incertidumbre el futuro de sus hogares móviles. Las organizaciones argumentan que, en lugar de penalizar a las familias sin recursos con desalojos masivos, el gobierno debería invertir en programas de vivienda asequible y asistencia social. Algunos concejales propusieron moratorias locales y exigen que cualquier acción de remoción venga acompañada de opciones de reubicación dignas. La batalla legal y política apenas comienza, mientras miles de familias esperan con incertidumbre el futuro de sus hogares móviles.