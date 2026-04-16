Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 16 de abril. 1889: Nace en Londres (Reino Unido), Charles Chaplin, actor cómico del cine mudo conocido por su interpretación de Charlot y también productor y guionista cinematográfico. (Hace 137 años) 1867: En Millville, EE.UU., nace Wilbur Wright, que junto a su hermano Orville, se harán pioneros de la aviación. Abrirán una tienda de reparación y exposición de bicicletas que terminará siendo una fábrica de bicicletas con herramientas de su propia invención. En septiembre de 1900, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, probarán un planeador de propia fabricación. En 1903 diseñarán su primera hélice. Construirán un avión de 337 kg de peso que portará un motor de 12 CV. Finalmente, el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, realizarán los primeros vuelos propulsados de la historia. (Hace 159 años) 1850: Fallece en Londres (Reino Unido) la escultora francesa de figuras de cera Marie Thussaud, que en 1832, en la capital británica, abrió al público un Gabinete de figuras de cera que causó la admiración de los clientes. (Hace 176 años) El evento más importante es el nacimiento de Wilbur Wright en 1867, ya que, junto a su hermano Orville, revolucionaron la aviación al realizar los primeros vuelos propulsados de la historia en 1903, marcando el inicio de la era del transporte aéreo.