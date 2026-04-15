La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, anunció la modernización del Tren Ligero que conecta Tasqueña con Xochimilco. A partir de ahora, el transporte público tendrá una nueva imagen y contará con 17 nuevas unidades para mejorar la movilidad en el sur de la capital. Durante una asamblea ciudadana en Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, la mandataria informó que este sistema de transporte público se llamará “El Ajolote”, en homenaje a uno de los animales más representativos de México. Conoce los detalles del proyecto de movilidad y prepárate para circular en el territorio capitalino en mejores condiciones. El secretario de Movilidad capitalino, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la incorporación de los 17 nuevos trenes permitirá aumentar la capacidad de traslado de 190,000 a 420,000 pasajeros. Además, se llevará a cabo la remodelación del Centro de Transferencia Modal de Tasqueña para mejorar la frecuencia de paso de las unidades. Clara Brugada destacó que esta será una de las inversiones más importantes de su administración en materia de transporte público, con la intención de ofrecer unidades de última tecnología y duplicar la capacidad del servicio entre Xochimilco y Tasqueña. Como parte del plan integral de movilidad, también se dieron a conocer otros tres proyectos para la ciudad. Las autoridades informaron que el transporte público dará servicio a partir de mayo de 2026 en la ruta que saldrá de Tasqueña. “La primera semana ya vamos a estar en condiciones de ponerlo en operación para beneficio de los habitantes de Ciudad de México”, dijo Martín López Delgado, director del Servicio de Transportes Eléctricos. Los nuevos vagones contarán con cámaras de seguridad, asientos reservados para personas con discapacidad y adultos mayores, y accesibilidad universal. Una de las estrategias más destacadas será la construcción de la Línea 14 del Trolebús, que irá de Ciudad Universitaria a Huipulco. El recorrido partirá desde la estación Universidad del Metro de la Ciudad de México, atravesará Santa Úrsula y otras colonias de la zona, hasta llegar al Estadio Azteca y concluir en el CETRAM Huipulco. En paralelo, el CETRAM Huipulco también será intervenido para mejorar el orden del transporte público y del comercio en la zona. Finalmente, se anunció la construcción de la ciclovía Calzada de Tlalpan, que tendrá una extensión de 36 kilómetros y se conectará con distintas colonias para facilitar los traslados en bicicleta. Asimismo, se habilitarán biciestacionamientos masivos en Metro CU y Tasqueña. Estos anuncios se realizan en el contexto de la reapertura del tramo Cuauhtémoc-Chapultepec de la Línea 1 del Metro, que volvió a operar el pasado 23 de abril tras permanecer cerrado durante un año y cinco meses.