En 1989, un coleccionista compró un cuadro antiguo en un mercadillo sin saber que ocultaba algo más valioso.

En 1989, una compra de cuatro dólares en un mercadillo de Pensilvania terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos históricos más llamativos de Estados Unidos.

Según relató Economic Times, un coleccionista de Adamstown adquirió un cuadro antiguo por esa suma, pero su interés estaba puesto en el marco más que en la pintura.

Lo que había detrás del lienzo era mucho más valioso: se trataba de un documento doblado, que resultó ser un ejemplar original de la Declaración de Independencia.

Un marco roto reveló un documento doblado detrás del lienzo

Ya en su casa, el coleccionista empezó a trabajar sobre el marco. En ese momento quedó a la vista una hoja de papel doblada que había permanecido escondida detrás de la pintura.

Según informó Mr. Nussbaum, el coleccionista creyó que se trataba de una copia antigua y lo guardó durante unos años. Fue un amigo quien le recomendó consultar a un profesional.

Detrás del lienzo había un ejemplar original del impreso de Dunlap de la Declaración de Independencia. Magnific IA

Era un impreso de Dunlap, la primera versión publicada de la Declaración

El documento era un folleto de Dunlap, una versión impresa en una sola hoja de la Declaración de Independencia. John Dunlap, impresor oficial del Congreso, produjo las primeras copias en su taller de Filadelfia la noche del 4 de julio de 1776, y las hojas se enviaron al día siguiente a autoridades, comandantes militares y otros funcionarios.

Los historiadores calculan que se imprimieron unas 200 copias. Muchas se perdieron o se dañaron con el paso de los siglos y hoy se conocen apenas unas dos docenas. Solo tres de ellas están en manos privadas.

Lo valuaron en un millón de dólares

Siguiendo el consejo de su amigo, el coleccionista pidió una tasación y se puso en contacto con Sotheby’s, una de las casas de subastas de colección más antiguas y grandes del mundo. Los expertos David Redden y Selby Kiffer analizaron el documento y, por sus características y datos de impresión, concluyeron que era una primera impresión auténtica.

Redden, vicepresidente de la casa de subastas, viajó a Pensilvania para examinarlo y lo estimó en alrededor de un millón de dólares. En una entrevista con CNN destacó su importancia histórica. “Es el documento fundamental en la historia de la libertad mundial. Es lo más cercano a la fundación de nuestro país”, afirmó.

Se vendió por 2,4 millones en 1991

Una vez autenticado, el folleto salió a subasta en 1991 y Donald Scheer lo compró por 2,42 millones de dólares, más del doble de la estimación inicial. Así, una compra de cuatro dólares en un mercadillo se transformó en un hallazgo multimillonario.

El ejemplar de la Declaración de Independencia se vendió por 2,4 millones de dólares en 1991. Fuente: Shutterstock Shutterstock