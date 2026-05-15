La histórica frase “El respeto al derecho ajeno es la paz” volvió a generar conversación pública luego de que la senadora de Morena, Simey Olvera Bautista, intentó citarla durante una discusión en el Senado y terminó equivocándose frente al pleno. El episodio reavivó el interés por una de las expresiones más importantes de la historia política mexicana, pronunciada por el expresidente Benito Juárez el 15 de julio de 1867, tras el triunfo definitivo de la República sobre la intervención extranjera. Aunque suele enseñarse como una simple reflexión sobre convivencia, la frase completa pronunciada por Benito Juárez fue: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, un mensaje dirigido tanto a ciudadanos como a gobiernos extranjeros. La declaración surgió después de años de guerra y ocupación extranjera en México. Juárez utilizó esa idea para defender el derecho de las naciones a gobernarse libremente, sin invasiones ni imposiciones externas que afectaran su soberanía. Historiadores también señalan que la frase estuvo inspirada en las ideas del filósofo alemán Immanuel Kant, quien escribió sobre la paz perpetua y el respeto al derecho como base para evitar conflictos entre pueblos y Estados. Más de 150 años después, la frase de Benito Juárez continúa presente en discursos políticos, escuelas y debates públicos, donde suele utilizarse como símbolo de soberanía, respeto entre naciones y defensa de la autodeterminación del país. Actualmente, esta idea forma parte de la identidad política mexicana y aparece constantemente en temas diplomáticos, conflictos internacionales y discusiones internas, especialmente cuando autoridades y ciudadanos hablan sobre independencia nacional, convivencia democrática y respeto a las libertades individuales.