“ La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía ”, dijo el Papa León XIV en su primer discurso frente a las autoridades argentinas. Uno de los fragmentos que más eco dejaron de un mensaje que buscó dejar en claro dónde se ubica la Iglesia y su doctrina social frente a la realidad del mundo y del país. Ayer lo escuchó el presidente Javier Milei. Hoy, en su encuentro con actores del mundo del trabajo, la repitió frente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

León XIV eligió esa definición para condensar un mensaje que distribuye responsabilidades entre empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y el Estado. No habló contra un actor en particular ni planteó una defensa de un modelo económico cerrado: colocó en el centro la dignidad de quien trabaja y, desde allí, fijó obligaciones para cada una de las partes .

La escena reforzaba el sentido de sus palabras. Frente al Papa pasaron antes empresarios, representantes gremiales, docentes, trabajadores de la economía popular y referentes de organizaciones sociales, con testimonios que iban desde la generación de empleo y los conflictos laborales hasta la precariedad, el reciclado urbano y las consecuencias de la transformación tecnológica. Una síntesis del ecosistema laboral argentino, con sus dificultades y falencias.

En el auditorio de la UCA dijeron presente desde las autoridades de la CGT y las dos CTA hasta medio centenar de miembros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezados por el dirigente Alejandro Gramajo. La Casa Rosada envió a la ministra del área que condensa la relación con todos ellos.

León XIV recogió cada una de esas experiencias y las unió en un discurso que interpela a la Argentina pero que describe una realidad que no es exclusiva de estas latitudes. En nuestro país, encuentra un mercado laboral atravesado por dos datos centrales, que dialogan con las palabras del Papa: un desempleo del 7,9% y una informalidad que alcanza al 45% de los ocupados .

El primer concepto fuerte fue precisamente una definición del trabajo que excede al salario. “ Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, privarla de un lugar en la sociedad y condenarla a la exclusión ”, sostuvo el Pontífice.

El planteo adquiere otro peso leído sobre los números argentinos donde la desocupación alcanzó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, frente al 6,2% registrado al cierre de 2023. La preocupación papal, por lo tanto, no se limita a cuánto puede ganar alguien que ya tiene trabajo: empieza antes, en la posibilidad misma de ingresar al sistema productivo y ocupar un lugar dentro de él.

Pero la radiografía argentina plantea una segunda dimensión del problema. No alcanza con observar cuántas personas trabajan sino también bajo qué condiciones lo hacen: la informalidad llegó al 45%, desde el 43,2% de un año atrás, pese a que la cantidad total de ocupados mostró una leve mejora.

La aparente contradicción describe uno de los fenómenos que atraviesan hoy al empleo: pueden crecer las oportunidades de obtener un ingreso mientras se deteriora al mismo tiempo la calidad de la inserción laboral. No se trata solo de generar puestos de trabajo si ello conlleva a una precarización de la matriz productiva.

Verónica Sanmartin, titular de la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, una de las representantes que tomó la palabra en la UCA Captura

Esa realidad apareció en primera persona durante el encuentro en la UCA. Verónica San Martín, titular de la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, resumió la demanda de reconocimiento de quienes permanecen fuera del empleo formal: “ Los cartoneros no somos basura, somos trabajadores, tenemos dignidad ”. Soledad Cuéllar, de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco, en Salta, llevó el mismo concepto a otra dimensión al describir el trabajo como la posibilidad de “ descubrir que una puede, que sirve, que tiene algo para da r”.

León XIV incorporó expresamente a esos sectores dentro de su definición del mundo productivo. Habló de “los cartoneros, los campesinos, los artesanos” y reconoció actividades que históricamente quedan en los márgenes de las estructuras laborales tradicionales, pero que generan ingresos, producen bienes o servicios y construyen formas propias de organización.

El mensaje del Papa a los gremios y a los empresarios: rentabilidad e inclusión

En cada definición de León XIV, hay una continuidad del camino trazado por Francisco en sus documentos. El Papa invocó Laudato si, cuando consignó que “el desarrollo técnico debe armonizarse con el respeto a los ritmos de la naturaleza y a los límites de los distintos ecosistemas”. Y apeló a Fratelli tutti, al citar que “el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social” en cualquier sociedad desarrollada. También evocó el lema Tierra, Techo y Trabajo.

El Papa reservó en ese contexto un reconocimiento explícito para el sector privado. “ Los empresarios, creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio ”, señaló, en una reivindicación de la inversión y de la función que cumple quien pone recursos en juego para producir y contratar trabajadores. Pero a ese reconocimiento le fijó inmediatamente una frontera. “ Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza ”, advirtió León XIV.

La rentabilidad, desde esa perspectiva, no aparece cuestionada como condición de funcionamiento de una empresa, sino subordinada a una responsabilidad más amplia hacia quienes participan del proceso productivo y hacia la sociedad en la que esa compañía opera.

Ese punto había aparecido antes en el testimonio del empresario Juan Martín Allende, quien cuestionó tanto a quienes “especulan y deshumanizan a su gente” como a los funcionarios que aprovechan sus cargos para obtener beneficios personales. El hilo que une ambas intervenciones es una misma exigencia: la creación de riqueza tiene legitimidad, pero no concede una autonomía absoluta respecto de sus consecuencias sociales.

El mensaje se aleja así de una caracterización del empresario como antagonista del trabajador. León XIV le reconoce un lugar central en la generación de empleo, pero sostiene que la empresa no puede medir su desempeño únicamente por el retorno del capital. La pregunta que introduce es también qué empleo genera, en qué condiciones y cuál es su impacto sobre quienes dependen de esa actividad.

En la UCA estuvieron representados todos los actores del universo laboral, desde los empresarios a los gremios pasando por movimientos populares y el Gobierno Captura

Las exigencias tampoco quedaron reservadas para el capital. Sabrina Sapone sostuvo durante su intervención que “ no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente ”, una definición que el Papa retomó desde otro ángulo al referirse al papel del sindicalismo.

León XIV calificó al sindicato como “una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz” , pero al mismo tiempo le reclamó extender esa representación más allá del trabajador asalariado tradicional . En mercados laborales cada vez más fragmentados, planteó la necesidad de incorporar también a precarizados, informales y personas que directamente permanecen fuera de las organizaciones convencionales.

La advertencia toca un problema particularmente visible en la Argentina. Con el 45% de los trabajadores en la informalidad, una parte creciente de quienes obtienen sus ingresos mediante el trabajo queda por fuera de las paritarias, los convenios colectivos y buena parte de la red de protección asociada históricamente al empleo registrado.

La ampliación de esa representación es, para el Papa, una tarea sindical y no sólo estatal. En otras palabras, León XIV no se limitó a pedir que los gremios preserven derechos adquiridos: les reclamó capacidad para adaptarse a un mundo productivo donde las fronteras entre empleo asalariado, trabajo independiente, economía popular y nuevas formas de contratación son cada vez menos nítidas.

Economía popular: del asistencialismo a la organización y el rol del Estado frente al trabajo

La reivindicación de los trabajadores informales tuvo además una dimensión política. Antes de la visita papal, los movimientos populares ya habían definido al trabajo como “un derecho sagrado”, en una serie de documentos que se abrieron paso hasta las manos del Sumo Pontífice. Desde esos sectores, rechazan la idea de que la precarización sea una consecuencia inevitable del progreso.

León XIV recogió buena parte de esa concepción cuando destacó que esos trabajadores “ no esperan pasivamente la asistencia del Estado : se organizan desde abajo para construir soluciones comunitaria s”. La distinción no es menor: separa a la economía popular de una mirada basada exclusivamente en la asistencia y la presenta como una forma de organización productiva y socia l.

Ese reconocimiento convive, sin embargo, con el desafío que muestran los números argentinos. El crecimiento de actividades no asalariadas puede evitar que una pérdida de puestos registrados derive automáticamente en un aumento equivalente de la desocupación, pero no garantiza por sí mismo estabilidad laboral, aportes jubilatorios, cobertura frente a accidentes, vacaciones pagas o capacidad de negociación salarial.

Es en ese punto donde aparece otro de los pasajes con mayor impacto sobre el debate económico argentino. León XIV sostuvo que “ el Estado no tiene que hacerlo todo ”, una definición compatible con el principio de subsidiariedad que atraviesa la doctrina social de la Iglesia y que reserva un papel relevante a empresas, sindicatos, asociaciones y organizaciones comunitarias .

. Reuters

Pero esa afirmación estuvo acompañada por otra igual de contundente. El Estado debe conservar “el poder regulador para el bien común” y asumir aquellas funciones que las organizaciones intermedias no están en condiciones de resolver. Frente al problema del empleo, el Papa fue todavía más explícito: “ Es insustituible el compromiso de las autoridades públicas ” para promover el pleno empleo y la inclusión.

La combinación es central para interpretar su planteo. León XIV no propone que el Estado sustituya a la actividad privada ni que se convierta en el principal generador de puestos de trabajo, pero tampoco acepta que su función quede reducida a garantizar reglas generales y retirarse después de la vida económica. Le asigna capacidad regulatoria, responsabilidad sobre las condiciones sociales del desarrollo y una obligación específica frente a quienes quedan excluidos.

Ese planteo abre inevitablemente un contraste con Javier Milei, aunque la diferencia es más precisa que una simple oposición entre mercado y Estado. El Presidente ha defendido reiteradamente la idea de que la generación de riqueza corresponde principalmente a los empresarios y que la tarea estatal debe concentrarse en no obstaculizar ese proceso, garantizar derechos de propiedad y permitir que la inversión privada expanda la economía.

León XIV comparte un punto de partida: reconoce que el empresario invierte, arriesga capital y crea puestos de trabajo. La divergencia aparece en el paso siguiente, porque el Papa sostiene que esa dinámica necesita límites sociales y una autoridad pública capaz de regular cuando el funcionamiento del mercado deja personas fuera, deteriora condiciones laborales o convierte el beneficio económico en el único parámetro de éxito.

La discusión, entonces, no pasa por determinar si hace falta inversión privada para generar trabajo. El debate que plantea el Papa desde la UCA se concentra en hasta dónde puede llegar la autonomía del mercado, qué obligaciones debe asumir la empresa respecto de sus trabajadores y cuánto debe intervenir el Estado para corregir los desequilibrios que la expansión económica no resuelve por sí sola.

Y la tensión se vuelve todavía más visible cuando el análisis pasa a la inteligencia artificial y la automatización. Sapone alertó durante el encuentro sobre el riesgo de una tecnología capaz de “exiliar a las personas de la vida laboral”, mientras León XIV advirtió que “ los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo ”.

El Papa recibe como obsequio un poncho tejido por el artesano salteño Terito Guzmán, como símbolo del mundo del trabajo Captura

El mensaje no plantea detener la innovación tecnológica, pero sí administrarla. La preocupación papal está puesta en quién absorbe el costo de la transición, qué ocurre con el trabajador cuyo puesto desaparece y qué mecanismos existen para evitar que el avance de productividad derive en exclusión social permanente.

La diferencia vuelve a aparecer en el mecanismo de adaptación. Mientras el Gobierno confía principalmente en la creación de nuevas actividades y en la movilidad del mercado laboral, León XIV reclama que el proceso esté acompañado por criterios éticos, regulación y políticas capaces de proteger a quienes pueden quedar desplazados antes de que esos nuevos empleos aparezcan.

Los movimientos recientes del mercado laboral argentino muestran por qué esa discusión dejó de ser teórica. Entre el cuarto trimestre de 2025 y el primero de 2026 -el número es mucho más amplio si se parte de diciembre de 2023- se perdieron alrededor de 33.300 puestos privados registrados, con retrocesos particularmente visibles en sectores como la industria, el comercio y distintos servicios, aunque actividades vinculadas a la minería y la energía mostraron una evolución diferente.

Al mismo tiempo, las cuentas nacionales registraron expansión de puestos no asalariados y la cantidad total de personas ocupadas no sufrió una contracción equivalente a la pérdida del empleo formal. La síntesis es incómoda para cualquier lectura lineal de los datos: no hay un derrumbe generalizado del trabajo, pero sí señales de debilitamiento del empleo asalariado registrado y un avance de formas más precarias o menos protegidas de inserción.

Es justamente allí donde el discurso de León XIV encuentra su mayor conexión con la coyuntura local. La discusión ya no consiste únicamente en crear puestos de trabajo, sino en definir qué condiciones convierten a una ocupación en un empleo capaz de garantizar autonomía, protección social y una perspectiva de progreso.

Acorde al Papa, esa responsabilidad se reparte entre todos los presentes en la UCA, con desigual grado de impacto acorde a sus posibilidades. Lejo de dividir o echar culpas, León XIV apeló una vez más a la propuesta de mancomunión: una “Argentina unida” capaz de superar la polarización y reconstruir alrededor del trabajo una mesa en la que ningún actor pueda atribuir toda la responsabilidad a los demás y todos juntos puedan construir una mejor sociedad.