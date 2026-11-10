"Las Cuadrántidas se originan en un asteroide: el asteroide 2003 EH1. El asteroide 2003 EH1 tarda 5,52 años en orbitar el Sol una vez", NASA.

La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó la llegada de una lluvia de meteoros Cuadrántidas que se verá entre el 28 de diciembre de 2026 y el 12 de enero de 2027. Según la Agencia Espacial, su pico de mayor brillo se dará en las noches del 3 y del 4 de enero.

“Las Cuadrántidas, que alcanzan su punto máximo a principios de enero de cada año, están consideradas como una de las mejores lluvias de meteoros anuales”, indicó la NASA. Este espectáculo de astronomía tiene su origen en el asteroide 2003 EH1. Si bien la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas inicia en diciembre, será enero el protagonista, con el 80 % del evento astronómico más alucinante del año.

Este show de luces astronómico se podrá ver en países del hemisferio norte como Canadá, Estados Unidos, Méixco, en toda Europa, en países también de Suramérica como Colombia, Venezuela, Ecuador, y en al sur en Argentina y Chile.

Meteoros Cuadrántidas mirados desde el espacio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lluvia de meteoros con velocidades de 40,4 kilómetros por segundo

Según la NASA, en una noche despejada, en general, las lluvias de meteoros se pueden observar, especialmente durante dos días cuando suelen tener su pico más alto; sin embargo, la lluvia de meteoros Cuadrántidas, que viajan a 40,4 kilómetros por hora, la agencia americana aseguró que el pico de las Cuadrántidas será mucho más corto.

“La razón de su brevedad se debe a la delgada corriente de partículas de la lluvia y al hecho de que la Tierra la atraviesa perpendicularmente”, indicó la NASA.

Las personas que se dediquen a observar la lluvia de meteoros Cuadrántidas en su pico, del 3 al 4 de enero, podrán observar entre 60 y 200 meteoros por hora.

Meteoros cayendo e iluminando el cielo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un show de explosiones de luz con fabulosas estelas: consejos para verlas

Este fenómeno imperdible, anticipado por la NASA para que lo agendes en tus primeras actividades de 2027, es famoso por “sus brillantes meteoros bólidos” ; es decir, explosiones de luz y color que hacen del cielo un lienzo luminoso. “Los bólidos son más brillantes, con magnitudes superiores a -3”, indicó la NASA.

La NASA aseguró que la lluvia de meteoros Cuadrántidas se verá en su mayor esplendor en el hemisferio norte y en latitudes al norte de los 51° sur; en este último caso, deben estar atentos durante la noche y la madrugada.

Buscar un lugar alejado de la ciudad

Alejarse de las luces de la calle

Como es invierno, cuidarse del frío con abrigo y algo caliente.

Tener a mano manta y silla de jardín

Acostarse boca arriba con los pies hacia el noreste y mirar hacia arriba

Estos son algunos de los consejos que la NASA sugiere seguir para que el espectáculo de luces que dejará el primer evento astronómico de 2027 sea inolvidable.

“En menos de 30 minutos en la oscuridad, sus ojos se adaptarán y comenzará a ver meteoros”, agregó la NASA, sugiriendo tener paciencia, pues el show de luces de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas El asteroide 2003 EH1, que demora en orbitar el sol 5,52 años, se podrá ver hasta el amanecer.