En pleno auge de las transferencias electrónicas en México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) volvió a poner el foco en los movimientos bancarios de los contribuyentes. La autoridad confirmó cuáles son los montos que pueden recibirse sin necesidad de declarar. La medida busca reforzar el control fiscal y evitar irregularidades, en un contexto donde cada vez más personas utilizan medios digitales para enviar y recibir dinero. Sin embargo, también genera dudas sobre qué sucede si se superan los límites establecidos. El SAT no establece un monto máximo específico que puedas recibir sin declarar. En realidad, no existe una cifra “libre de impuestos” como tal: cualquier ingreso que represente una ganancia o incremento patrimonial debe reportarse. Sin embargo, puedes recibir transferencias por cualquier monto sin declarar siempre que no sean ingresos, como en el caso de préstamos, donaciones entre familiares directos o traspasos entre cuentas propias, y puedas comprobar su origen. El problema aparece cuando los depósitos no tienen justificación o son frecuentes, ya que el SAT puede considerarlos ingresos acumulables. En esos casos, sin importar el monto, podrían generar la obligación de declararlos y pagar impuestos. Si el SAT detecta transferencias que considera ingresos no declarados, puede iniciar una revisión y solicitar información para comprobar el origen del dinero. En caso de no poder justificarlo, esos montos se consideran ingresos omitidos, lo que implica el pago de impuestos, recargos y posibles multas. Además, los bancos reportan movimientos relevantes, facilitando la detección de inconsistencias. En situaciones más graves, pueden aplicarse sanciones mayores, por lo que llevar un control claro de las finanzas es clave para evitar problemas fiscales.