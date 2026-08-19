¿Qué habrá en la Gran Venta Nocturna del Fondo de Cultura Económica?

En esta noticia Lo que habrá en la Gran Venta Nocturna del Fondo de Cultura Económica

La noche más larga para los amantes de los libros llegará el jueves 3 de septiembre de 2026, cuando el Fondo de Cultura Económica (FCE) realice su esperada Gran Venta Nocturna, una jornada pensada para quienes disfrutan de la lectura y quieren aprovechar precios especiales.

Se acerca la gran Venta Nocturna del Fondo de Cultura Económica! Una noche especial para que lectoras y lectores aprovechen los descuentos, ofertas y actividades que la editorial tiene para ti. SEP México

La cita reunirá a más de 30 editoriales participantes, que ofrecerán descuentos de hasta 50% en sus libros. La actividad se extenderá durante la noche y promete convertirse en una oportunidad para que miles de lectoras y lectores recorran librerías y prolonguen sus compras hasta entrada la madrugada.

Lo que habrá en la Gran Venta Nocturna del Fondo de Cultura Económica

El evento ofrecerá una amplia variedad de títulos con promociones especiales, además de actividades dedicadas a la lectura.

El FCE invita a sus visitantes a participar en esta fiesta literaria y aprovechar los descuentos disponibles durante la jornada.

Los descuentos estarán sujetos a cambios y aplicarán únicamente en editoriales y librerías participantes. La promoción no contempla novedades ni libros que ya tengan precio de promoción, por lo que se recomienda revisar las condiciones antes de realizar la compra. La Gran Venta Nocturna se realizará el 3 de septiembre de 2026.