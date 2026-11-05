El peso mexicano se presionó a su peor nivel en lo que va de 2026.

El peso mexicano se depreció hasta niveles cercanos a los MXN$19 por dólar el 5 de noviembre, luego de que el Banco de México (Banxico) sorprendió al mercado con un recorte de 25 puntos base en su tasa de interés, para llevarla a 6.25%.

El tipo de cambio tocó los MXN$18.9593 por dólar, equivalente a una depreciación de 1.8% (Ciudad de México, 13:00 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Sin embargo, minutos después moderó sus pérdidas y cotizó en MXN$18.7884 por billete verde.

La decisión de Banxico presionó al peso mexicano y llevó al tipo de cambio a registrar su peor nivel en lo que va del año. El movimiento tomó por sorpresa a los inversionistas, que anticipaban una pausa en el ciclo de relajamiento monetario del banco central.

“El mercado le apostaba a una pausa. Entonces, esta sorpresa provoca que el peso mexicano se presione un poco más”, dijo James Salazar, subdirector de análisis económico y financiero en Grupo Financiero Kapital.

El recorte de la tasa de interés también modifica el atractivo relativo de los activos financieros mexicanos frente a los estadounidenses. Con el nuevo nivel de referencia, el diferencial de tasas entre México y EE.UU. se reduce a 225 puntos base, un mínimo histórico que resta atractivo a las operaciones de carry trade, estrategia mediante la cual los inversionistas aprovechan los diferenciales de tasas entre países.

A este escenario se suma la expectativa de que la Reserva Federal (FED) podría realizar un incremento adicional en su tasa de interés antes de que concluya el año, lo que aumentaría el atractivo de los activos denominados en dólares y añadiría presiones al tipo de cambio.

Aunque el peso mexicano reaccionó de inmediato al anuncio de Banxico, los efectos sobre las posiciones de carry trade podrían materializarse de manera gradual. Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, señaló que estos movimientos no necesariamente se reflejan de forma inmediata en el mercado cambiario, pero sí podrían tener consecuencias para la moneda mexicana.

“Se espera que el tipo de cambio pueda subir a MXN$19 por dólar y si la Reserva Federal de EE.UU. sube la tasa en diciembre y se tiene la expectativa de que el siguiente año podría seguirla subiendo en 2027, podríamos ver un tipo de cambio de MXN$19.50 por dólar”, mencionó la estratega.

Previamente, analistas de UBS estimaron que la Junta de Gobierno de Banxico optaría por un recorte de la tasa de interés. Su pronóstico se sustentó en la postura expresada por tres de los cinco integrantes del órgano colegiado, quienes señalaron que existía margen para continuar con “ajustes finos”, además de que la política monetaria mexicana no necesita replicar mecánicamente las decisiones de la Reserva Federal.

Pese a que la decisión tomó por sorpresa a los inversionistas, Salazar explicó que Banxico dejó en claro que el recorte no representa el inicio de una nueva ronda de bajas en el costo del dinero, sino un ajuste fino seguido de una pausa para evaluar las condiciones económicas y financieras.