En esta conmemoración podrá apreciarse la diversidad del Uruguay, muchas veces invisibilizada a lo largo de la historia, señaló el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, durante la presentación oficial realizada en la Torre Ejecutiva.

“Se trata de un paso más hacia el reconocimiento de lo que somos. Era algo que teníamos que hacer como Estado”, expresó Mahía.

El ministro dijo que la buena receptividad de la propuesta del Día del Patrimonio para este año, con la que se procura visibilizar las raíces indígenas del Uruguay, muestra que existía una historia que no fue reconocida de forma adecuada, y que en esta oportunidad se realizará.

El director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez, señaló que la intención es valorar la presencia de uno de los componentes de la identidad colectiva, compleja y plural, que vivió un proceso de invisibilización, que en las últimas décadas se viene revirtiendo a partir de un reconocimiento propio y de la sociedad.

En ese sentido, explicó que fue una decisión colectiva de la Comisión del Patrimonio para promover y visibilizar las raíces indígenas, su legado y su futuro. Uruguay es un país intercultural en el que el aporte es de toda la comunidad, manifestó.

Las actividades

Cerca de 560 espacios abrirán sus puertas el próximo fin de semana del sábado 3 y el domingo 4 de octubre, para que uruguayos y turistas puedan disfrutar del patrimonio arquitectónico y cultural en todo el territorio.

Unas 253 localidades fuera del área metropolitana, más otras de Montevideo y Canelones, participarán en esta propuesta que abarcará actividades vinculadas con los orígenes indígenas de estas tierras.

En el portal Patrimonio Uruguay están disponibles todos los sitios por departamento, localidad y barrio que permanecerán abiertos durante el fin de semana y sus horarios.

También se puede apreciar un mapa interactivo para conocer la ubicación exacta de cada espacio.

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“Habla de la buena recepción que tuvo la convocatoria, lo que merece nuestro reconocimiento y agradecimiento”, explicó Suárez.

Destacó que el mayor mérito es de las personas e instituciones públicas y privadas que abren sus puertas de forma generosa para que los visitantes uruguayos y extranjeros puedan realizar visitas en todo el país.