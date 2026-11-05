Las convocatorias 45/2026 y 46/2026 de la SEP incluyen puestos administrativos, de evaluación y gestión institucional en la CDMX.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó nuevas vacantes para cubrir puestos laborales dentro del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Las convocatorias ofrecen sueldos brutos mensuales de hasta 66,362 pesos y contemplan funciones administrativas, de evaluación y gestión institucional.

Los empleos tienen sede en la Ciudad de México y cuentan con requisitos específicos de escolaridad, experiencia y conocimientos. La inscripción se realiza mediante el portal TrabajaEn, aunque no todas las plazas están abiertas al público general: una de las convocatorias está reservada para servidores públicos.

¿Qué vacantes abrió la Secretaría de Educación Pública?

La SEP publicó las convocatorias 45/2026 y 46/2026 el 4 de noviembre de 2026, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

La convocatoria 45/2026 está dirigida a personas interesadas en ingresar al Servicio Profesional de Carrera. La convocatoria 46/2026, en cambio, es exclusiva para servidores públicos en general.

Entre los puestos anunciados se encuentran:

Dirección de Diagnóstico y Evaluación : 66,362 pesos brutos mensuales

Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información : 39,078 pesos

Subdirección de Remuneraciones al Personal Docente : 39,078 pesos

Jefatura de Departamento de Gestión de Vinculación Instituciona l: 26,005 pesos

Jefatura de Departamento de Análisis Programático de Cultura, Deporte y Juventud: 26,005 pesos.

La SEP publicó vacantes en el Servicio Profesional de Carrera con sueldos de hasta 66,362 pesos. Registro en el portal TrabajaEn. Gobierno de México

¿Qué trabajos se pueden hacer en las vacantes de la SEP?

Las funciones varían según el puesto. La Dirección de Diagnóstico y Evaluación contempla tareas relacionadas con el análisis de las estructuras organizacionales de las unidades administrativas de la SEP, así como el desarrollo de metodologías y propuestas para mejorar su funcionamiento.

La Subdirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información está vinculada con la gestión tecnológica institucional. Por su parte, la Subdirección de Remuneraciones al Personal Docente se relaciona con procesos de administración salarial.

En el caso de las jefaturas de departamento, se contemplan tareas de gestión de vinculación institucional y análisis programático en áreas de cultura, deporte y juventud.

Los perfiles y las funciones detalladas pueden consultarse en los documentos oficiales de cada concurso.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Los aspirantes deben cumplir con la escolaridad y experiencia laboral establecidas para cada puesto, además de acreditar los requisitos legales para ingresar al servicio público.

Entre las condiciones generales se encuentran:

Tener la nacionalidad y situación legal exigidas por la convocatoria

Contar con la escolaridad y experiencia requeridas

No estar inhabilitado para el servicio público

Cumplir con las evaluaciones de conocimientos y habilidades

Presentar la documentación que acredite el perfil profesional.

La convocatoria 46/2026 tiene una condición adicional: está destinada exclusivamente a servidores públicos.

¿Cómo postularse a las vacantes de la SEP?

El registro de aspirantes se realiza en el portal oficial TrabajaEn, donde los interesados deben crear una cuenta y completar su currículum con información sobre escolaridad, experiencia, habilidades y conocimientos.

La plataforma permite consultar los concursos disponibles, los perfiles solicitados y las fechas de cierre de inscripción.

Para conocer las bases completas, los interesados pueden consultar las convocatorias publicadas por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación. Es importante revisar cada concurso por separado, ya que los requisitos y plazos pueden variar según el puesto.