En esta noticia Diseño danés y renovación constante del inventario

La cadena danesa Flying Tiger Copenhagen destinará u$s 30 millones de dólares a su entrada en México, un mercado en el que busca construir una red de 100 tiendas durante los próximos cinco años. La compañía arranca operaciones esta semana con cinco establecimientos en la Ciudad de México y el Estado de México, como primer paso de su expansión nacional.

La primera tienda abrió en Plaza Carso, en la Ciudad de México, donde la empresa presentó oficialmente su llegada al país. A esta unidad se sumarán otras cuatro ubicadas en Santa Fe, Plaza Tlalnepantla, Galerías Toluca y Town Square Metepec.

Al frente de la operación mexicana está el empresario Jacobo Hamui Mizrahi, quien cuenta con más de 20 años de experiencia directiva en los sectores retail, textil y de desarrollo inmobiliario. La estrategia contempla que la apertura de nuevas unidades genere más de 650 empleos directos en tiendas y otros 100 indirectos.

“Empezamos con cinco tiendas y con la meta de alcanzar 100 en cinco años”, afirmó Hamui Mizrahi, quien explicó que la propuesta de la compañía combina diseño danés, variedad de productos y novedades mensuales a precios accesibles.

Hamui detalló en entrevista que su diferenciador frente a opciones similares como las asiáticas Miniso y Mumuso es un diseño exclusivo de la compañía que está muy pensado en cada uno de los productos y su calidad.

La meta de expansión supone multiplicar por 20 el número de establecimientos con los que la marca inicia su operación en México, en una apuesta por ganar presencia en el comercio minorista de artículos de consumo cotidiano, decoración, papelería y regalos.

La expansión de la cadena danesa viene con fuerza en el continente americano, este 2026 también llegó a Canadá y Guatemala, además este viernes abren Costa Rica, dijo Jens Aarup Mikkelsen, CEO de Flying Tiger Copenhagen, en entrevista con El Cronista.

La firma suma presencia en 5 mercados de América, y planea de 3 a 5 aperturas de nuevos mercados en América Central y Latina para el próximo año, adelantó Aarup Mikkelsen.

Directivos de Flying Tiger Copenhagen en la inauguración de su primera tienda en México Yanin Alfaro | El Cronista México

Diseño danés y renovación constante del inventario

Fundada en Copenhague en 1995, Flying Tiger Copenhagen ha construido su modelo de negocio alrededor de productos diseñados por un equipo interno, con un catálogo que abarca 14 categorías, entre ellas hogar, cocina, juguetes, papelería y artículos para fiestas.

La renovación del inventario es uno de los ejes de su estrategia comercial: cada año incorpora alrededor de 4,800 productos nuevos o rediseñados a escala global, mientras que sus tiendas reciben novedades cada mes. Este esquema busca incentivar las visitas recurrentes y diferenciarse de otros formatos minoristas.

La compañía opera actualmente 1,172 tiendas en 47 mercados de Europa, Medio Oriente, Asia y América. México se incorpora como una pieza de su estrategia de crecimiento en el continente americano.

“México es un mercado clave para nuestro crecimiento en el continente americano”, señaló Aarup, quien destacó el interés de la empresa por llevar su propuesta de diseño escandinavo a nuevos consumidores, incluso los que no conocían la marca en sus viajes al extranjero.

La llegada de la cadena amplía la competencia en el segmento de tiendas de variedades, donde el diseño, la rotación de productos y los precios accesibles son elementos centrales para atraer consumidores.