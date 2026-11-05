Hugo Petricioli, Presidente del Consejo, CEO y Head para Franklin Templeton México y Centroamérica mencionó que alistan en México siete fondos de inversión.

Franklin Templeton, firma de gestión de activos y fondos de inversión de origen estadunidense, prepara en México el lanzamiento de siete nuevos fondos de inversión, incluida una familia de productos de ciclo de vida, en un mercado que todavía tiene espacio para crecer, pero enfrenta obstáculos regulatorios y de distribución.

En entrevista con El Cronista, Hugo Petricioli, presidente del Consejo, CEO y Head para Franklin Templeton México y Centroamérica, dijo que llevan cerca de un año en el proceso de autorización de estos productos y espera que algunos estén disponibles en noviembre.

“Nosotros estamos intentando sacar siete fondos y llevamos casi un año en las autorizaciones. Espero que en noviembre estemos ya listos”, mencionó.

El anuncio del directivo se da en un momento de expansión para la industria mexicana de fondos de inversión. Al cierre de septiembre, los activos netos administrados alcanzaron los MXN$5.39 billones; al tiempo que el mercado contabilizó 635 fondos de inversión, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Esta última cifra, de acuerdo con Petricioli, no refleja el potencial de la demanda. “El número de fondos sigue igual. Son 635 fondos en este país. En un país de 130 millones de personas. ¿Por qué no hay nuevos fondos?”, cuestionó Hugo.

La clave, para el directivo, está en incrementar la competencia, misma que incentivará la ampliación de productos. Como referencia, mencionó que Brasil cuenta con cerca de 800 gestoras.

Franklin Templeton busca diversificar los fondos de inversión

Entre los nuevos productos que prepara la gestora destaca una familia de fondos de ciclo de vida, que combina distintos activos en un mismo portafolio para facilitar la diversificación y reducir el impacto de la volatilidad en las decisiones de los inversionistas.

La firma también busca impulsar alternativas distintas a los fondos de liquidez diaria, su producto más exitoso, que ha recibido durante ocho años consecutivos el reconocimiento de Morningstar como el mejor de su categoría en México.

Entre sus estrategias destacan LFT USA, enfocado en renta variable estadounidense; LFT Real, que busca superar la tasa real mediante inversiones en Udibonos e instrumentos vinculados a la inflación, y FT Corp, especializado en deuda corporativa de alta calidad crediticia.

El objetivo es reducir la concentración en instrumentos gubernamentales. Según Petricioli, alrededor de 60% de los activos de los fondos mexicanos está invertido en bonos del Gobierno Federal.

“Ahora hay que convertir a esos ahorradores incipientes en inversionistas de largo plazo”, dijo.

El número de inversionistas creció cerca de 538% desde 2020, hasta alcanzar los 19.1 millones de personas, de acuerdo con datos de la AMIB.

Franklin Templeton pide más competencia en México

En la entrevista, el directivo también señaló que hace falta impulsar la arquitectura abierta, un modelo que permite comprar fondos de distintas operadoras desde una misma plataforma, sin limitarse a los productos de un banco o distribuidor.

“El inversionista tiene que pedir más y mejor producto”, dijo Petricioli. En paralelo, considera necesario agilizar las autorizaciones regulatorias y facilitar la comercialización internacional de fondos mexicanos.

“Nos falta más competencia. ¿Por qué solamente está BlackRock y yo? ¿Por qué no está aquí Fidelity?”, cuestionó.

A su juicio, México podría convertirse en un centro regional de gestión de activos si moderniza su regulación y permite comercializar fondos en otros países de Latinoamérica.

“Tenemos la escala que los demás de habla hispana no tienen”, concluyó.

Franklin Templeton es una gestora de fondos que mantiene cerca del 0.7% de los activos totales del mercado, con un total de MXN$42,655 millones, según datos de la AMIB. Hasta el momento mantiene 11 fondos en el mercado mexicano con cerca de 501 clientes.