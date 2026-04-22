Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 22 de abril en nuestro país y en el mundo. 1904: En el municipio de Vélez-Málaga (Málaga, España) nace María Zambrano, filósofa y ensayista. Al concluir la Guerra Civil española marchará al exilio desde donde reflexionará sobre las graves consecuencias que trae un conflicto cruel de este tipo. En 1988 será la primera mujer en recibir el Premio Cervantes, la más alta distinción de las letras españolas. (Hace 122 años) 1904: Nace en Nueva York, EEUU., Robert Oppenheimer, el llamado "padre de la bomba atómica", físico estadounidense y director científico del proyecto Manhattan, por el que Estados Unidos será el primer país en desarrollar el arma nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. (Hace 122 años) 1870: Nace en Simbirsk (Rusia) Vladimir Ilich Ulianov, que será conocido como Lenin, dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. Será el primer presidente del Gobierno de la Unión Soviética (el Consejo de Comisarios del Pueblo). (Hace 156 años) 1724: Nace en Köenisburg (actual Rusia), Imanuel Kant, filósofo alemán cuya obra clave será "Crítica de la razón pura", en la que tratará de fundamentar el conocimiento humano y sus límites. (Hace 302 años) 1451: En el pueblo abulense de Madrigal de las Altas Torres, actual España, nace la tercera hija del rey Juan II de Castilla, Isabel I "la Católica" reina de Castilla que en 1469 se casará con Fernando II de Aragón y cinco años más tarde, al morir su hermano el rey Enrique IV, entablará una guerra contra los partidarios de su sobrina Juana la Beltraneja por la sucesión al trono castellano. Durante su reinado se producirá el trascendental descubrimiento del continente americano y la unión dinástica de la Corona de Castilla con la Corona de Aragón bajo la Casa de Trastámara y la reconquista a los musulmanes de la peninsula. (Hace 575 años) 1994: Fallece en Nueva York (EE.UU.) Richard M. Nixon, político estadounidense, 37º presidente de Estados Unidos de 1969 a 1974. Ha sido el único presidente de su país que ha tenido que dimitir del cargo, por un escándalo de escuchas ilegales conocido con el nombre "Watergate". (Hace 32 años) 1833: Muere en Dartford, Reino Unido, Richard Trevithick, inventor, ingeniero y constructor de máquinas que en 1802 desarrolló y construyó una máquina de alta presión para una planta siderúrgica de Gales. La sujetó a un bastidor e hizo con ella una locomotora, 25 años antes de la máquina de Stephenson. Esta locomotora no tuvo éxito al ser demasiado pesada para los raíles de hierro fundido. (Hace 193 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Isabel I "la Católica" en 1451, ya que su reinado marcó un hito en la historia de España al propiciar el descubrimiento de América y la unión de las coronas de Castilla y Aragón, lo que sentó las bases para la expansión del imperio español y la consolidación del país como una potencia mundial.