Se viene un tormentón de más de 48 horas en medio de una ola de calor que traerá temperaturas de más de 36°C: a qué zonas afectará

El clima en España volverá a cambiar drásticamente a partir de la semana entrante. De acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tendrá lugar una tormenta que promete durar por lo menos dos días seguidos.

Asimismo, los meteorólogos del sitio Meteored predicen que una masa de aire polar provocará un grave contraste térmico en toda la península. No obstante, esta anomalía se irá apaciguando con el correr de los días.

Se viene un tormentón de más de 48 horas en medio de una ola de calor que traerá temperaturas de más de 36°C: a qué zonas afectará AEMET

Alerta por tormenta: las zonas afectadas de España y cuándo empiezan las lluvias

Tanto el sábado como el domingo se posicionaron como jornadas de poca probabilidad de lluvias en el territorio español. Sin embargo, la AEMET adelantó que la situación climática cambiará a partir de este lunes 8 de junio.

Y es que el norte de España presentará hasta un 100% de probabilidad de precipitaciones. Entre las zonas afectadas, se puede mencionar a Potes en Cantabria, Benasque en Huesca y Puigcerdá en Cataluña .

La alerta comenzará a partir de este mismo lunes desde las 12 del mediodía y hay probabilidades de que los efectos meteorológicos se expandan hacia las demás zonas del norte español, tal como Asturias, Galicia, País Vasco o Aragón.

De acuerdo al organismo que vigila el clima en el país, las alertas durarán hasta la noche del martes, aunque no se descarta que las precipitaciones continúen durante la semana.

Choque de masas en España: amplitud térmica como protagonista

La atmósfera se prepara para un cambio importante en España de cara al martes 9 de junio. Una masa de aire más fresca procedente del Atlántico ingresará por el norte y oeste peninsular, mientras que el aire cálido subtropical continuará dominando el sur y el área mediterránea. Esta situación provocará un marcado contraste térmico entre distintas regiones del país.

Se viene un tormentón de más de 48 horas en medio de una ola de calor que traerá temperaturas de más de 36°C: a qué zonas afectará Meteored

Los modelos meteorológicos anticipan un auténtico “choque de masas”, con diferencias de temperatura muy notables en pocos kilómetros. Además del descenso térmico en el norte, el fenómeno favorecerá una atmósfera más dinámica, especialmente en áreas donde ambas masas de aire entren en contacto.

Contrastes de temperatura y posibles tormentas

El cambio comenzará a consolidarse entre el lunes y el martes debido al fortalecimiento de la circulación atlántica. Un chorro polar intenso permitirá el avance del aire más fresco hacia Galicia, el Cantábrico y otras zonas del norte y oeste peninsular, mientras el calor seguirá predominando en el centro y sur del país.

Como consecuencia, se esperan temperaturas inferiores a la media en regiones del norte, con máximas de entre 16 y 20 °C, mientras que en zonas del sur y el centro se superarán nuevamente los 32 a 36 °C.

Este fuerte gradiente térmico también podría favorecer la aparición de chubascos y tormentas en áreas montañosas y próximas a la línea de separación entre ambas masas de aire.