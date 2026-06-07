El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 7 de junio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 7 de junio

El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad generalizada, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, en el área cantábrica, norte de Canarias y Estrecho, habrá cielos nubosos con posibilidad de lloviznas y nubes bajas en varias regiones, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas máximas aumentarán en la Península, superando los 35 grados en algunas zonas. En Canarias, habrá pocos cambios o descensos en las temperaturas. Se prevé viento moderado en diversas áreas, con rachas fuertes en Canarias y el Estrecho.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Cielos poco nubosos, nubes altas de madrugada y algo de evolución vespertina en la Sierra y sureste; temperaturas en ascenso y viento flojo del sur en horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con algunas nubes en las sierras orientales y el litoral mediterráneo, donde podrían haber lluvias débiles. Temperaturas en ascenso, con máximas de 38 grados y mínimas de 12 grados y vientos moderados a fuertes en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes bajas en el litoral por la mañana. En el Pirineo, habrá nubosidad que podría dar lugar a chubascos con tormenta por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y 32 grados de máxima, con vientos flojos de dirección variable, predominando el sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón habrá cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución en Pirineos y Sistema Ibérico y posibles chubascos aislados con tormenta por la tarde; temperaturas en ascenso o sin cambios y viento flojo, tendiendo a sur-sureste moderado al mediodía.

El clima en Asturias comenzará con cielo nuboso y posibles brumas o nieblas locales, con intervalos de nubes altas en el centro y litoral. Se esperan algunas precipitaciones débiles en la cordillera por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán, alcanzando entre 10 y 27 grados. El viento será flojo del este, cambiando a noroeste y moderándose en el litoral.

Cómo estará el clima en España este domingo 7 de junio (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso por la tarde o noche. Temperaturas sin cambios o en ascenso (máxima 32°C, mínima 13°C). Viento flojo a moderado del este y nordeste, con brisas en Mallorca por la tarde.

Nuboso en el norte de las islas montañosas por debajo de 900-1100 metros y en el oeste de las más orientales, sin descartar lloviznas ocasionales en medianías durante la madrugada y anochecer, abriendo claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, con máximas de 28 grados y mínimas de 14 grados. Alisio con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando brisas en costas sur.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo poco nuboso o despejado con nubes bajas matinales y nubosidad de evolución diurna en el interior; temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el interior de Valencia (sin cambios en el resto) y viento flojo de dirección variable, por la tarde de componente este con intervalos de moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en la Cantábrica y el extremo nororiental por la mañana y con nubes de evolución diurna en el sureste; las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de mínima y 33 grados de máxima, con un ligero descenso en el norte y un leve ascenso en el sur y el viento del noreste girará a suroeste, soplando de forma floja con algunos intervalos moderados.

El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas en el sureste durante la madrugada. A lo largo del día, se espera nubosidad de evolución en áreas montañosas y, aunque con baja probabilidad, podrían ocurrir chubascos vespertinos débiles en la cuenca del Alto Tajo y las Sierras de Alcaraz y Segura, posiblemente acompañados de tormentas secas. Habrá brumas matinales en el sur de la Serranía de Cuenca y en las Sierras de Albacete, además de ligera calima en el tercio sur. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 36 grados, aumentando en general, excepto en el sureste. El viento será flojo a moderado del sur, soplando con más intensidad por la tarde, especialmente en la mitad este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales y vientos moderados de levante, con temperaturas entre 19 y 24 grados.

En Melilla, cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales; máxima en ligero descenso de 26 °C y mínima sin cambios de 22 °C, con vientos flojos del noreste que serán moderados por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso al principio en el sur, con nubes altas en el resto y evolución en el interior por la tarde; temperaturas entre 8 y 31 grados, viento variable. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos de nubes bajas en La Ribera y nubes altas en el resto, con brumas matinales y chubascos ocasionales en los Pirineos; las temperaturas oscilarán entre 9 y 28 grados.

En La Rioja, poco nuboso, con nubes bajas por la mañana en la Rioja Alta y nubosidad de evolución en la sierra; mínimas sin cambios o en ligero descenso en el valle, máximas en ascenso y viento variable flojo, con intervalos moderados.