Línea 6 del Mexibús en Toluca: ¿cuándo inician las obras y cuál será su ruta?

El Valle de Toluca se prepara para una de las transformaciones más importantes en materia de transporte masivo e infraestructura urbana en los próximos años gracias a la Línea 6 del Mexibús. Con el firme objetivo de ordenar el tráfico, reducir los tiempos de traslado y ofrecer alternativas ecológicas y eficientes, las autoridades estatales han delineado un ambicioso proyecto de movilidad.

Aunque los detalles de planeación y los estudios técnicos ya se encuentran avanzados bajo la supervisión de la Secretaría de Movilidad (SEMOV) del Estado de México, los habitantes de la región aún se preguntan cuándo verán maquinaria en las calles y de qué forma se trazará este nuevo sistema.

Línea 6 del Mexibús en Toluca: ¿cuándo inician las obras y cuál será su ruta? X - @SEMOV_Edomex

¿Cuándo inician las obras de la Línea 6 del Mexibús?

De acuerdo con la información confirmada por la Secretaría de Movilidad (SEMOV Edomex), el inicio oficial de la construcción de la Línea 6 del Mexibús está programado para arrancar en el año 2027.

Este plazo se fijó de esta manera debido a que el proyecto se encuentra en la etapa final de conclusión de estudios técnicos de preinversión y a la espera de la asignación de los recursos presupuestales necesarios.

A su vez, el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, indicó en la conferencia matutina La Toluqueña que se contempla una inversión superior a los 4 mil millones de pesos y se prevé que la obra pueda culminar para entrar en operaciones hacia 2028.

¿Cuál será la ruta y qué municipios conectará?

Tal como lo detallan los comunicados institucionales, este sistema de transporte masivo correrá a lo largo de 28.8 kilómetros por sentido.

La ruta estratégica conectará de forma directa los municipios de Zinacantepec y Lerma, abarcando también zonas clave del Valle de Toluca como Metepec y San Mateo Atenco .

De esta manera, el trayecto contempla una amplia cobertura sobre corredores viales prioritarios y puntos de gran afluencia. Precisamente, el recorrido facilitará el acceso rápido hacia puntos de alta demanda urbana e institucional, tales como:

El Centro de Toluca

El corredor industrial Tollocan

La Ciudad Universitaria de la UAEMex

El Hospital de Ginecología

El Parque Cuauhtémoc.

¿Con qué otros transportes se conectará y cuántas estaciones tendrá?

Uno de los ejes de la Línea 6 del Mexibús es la intermodalidad, dado que el sistema contemplará el transbordo masivo con el Tren Interurbano México-Toluca (“El Insurgente”).

En cuanto a su infraestructura operativa, el proyecto integral contiene: