El Estado de México modificó sus reglas de vivienda y desarrollo urbano con el objetivo de simplificar trámites, actualizar las facultades de las autoridades y ampliar las opciones para quienes buscan acceder a un hogar digno, adecuado y asequible. Entre los cambios también se contempla impulsar programas de vivienda en alquiler para determinados grupos de la población.

Las reformas fueron aprobadas por la LXII Legislatura mexiquense y modifican el Código Administrativo y las leyes de la Comisión de Impacto Estatal, Orgánica de la Administración Pública y de Vivienda. El Congreso señaló que las nuevas disposiciones buscan “garantizar el derecho de las y los mexiquenses a una vivienda digna, adecuada y asequible”, además de promover una mayor coordinación entre las autoridades estatales y municipales.

Oficial y confirmado | La ley aclara quién debe pagar las reparaciones en una vivienda de alquiler. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas son las nuevas reglas de vivienda que aprobó el Edomex

Uno de los principales cambios está relacionado con la forma en que se autorizan y supervisan los desarrollos habitacionales. La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura tendrá actualizadas sus atribuciones para autorizar conjuntos urbanos, condominios, subdivisiones, relotificaciones y fusiones, mientras que los municipios deberán intervenir en la aprobación de proyectos y especificaciones de infraestructura.

Para los ciudadanos, esto significa que las reformas no se limitan a construir más viviendas, sino que también modifican las reglas que deben seguir autoridades y desarrolladores. Entre los principales puntos aprobados se encuentran:

Se actualizan las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Los municipios deberán aprobar proyectos ejecutivos y especificaciones técnicas de determinadas obras.

Se establecen nuevas reglas para supervisar la construcción y entrega de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento.

Se actualizan los mecanismos relacionados con la Evaluación de Impacto Estatal .

Se impulsarán programas de vivienda en alquiler.

Se dará prioridad a personas en situación de pobreza, vulnerabilidad, marginación o riesgo.

Se incorporan mecanismos para que la población tenga más información sobre las opciones de vivienda disponibles.

El dictamen también establece obligaciones específicas para los desarrolladores, quienes deberán proporcionar información y documentación a las autoridades, permitir inspecciones, informar sobre el avance de las obras y realizar su entrega formal una vez terminadas.

La LXII Legislatura mexiquense aprobó simplificar y actualizar las reglas para autorizaciones y desarrollos urbanos, así como para garantizar vivienda digna, adecuada y asequible, incluida la de alquiler. Congreso Edomex

¿Quiénes podrían beneficiarse de los cambios en la vivienda del Edomex?

Uno de los puntos que puede tener mayor impacto para la población es la incorporación de programas de vivienda de alquiler dentro de la política estatal. El Instituto Mexiquense de Vivienda Social podrá gestionar, impulsar y promover estos programas, con prioridad para personas que se encuentren en situaciones de riesgo, pobreza, vulnerabilidad o marginación.

La reforma también plantea involucrar al sector privado en programas dirigidos a personas en situación de pobreza o pobreza extrema. Además, la Política Estatal de Vivienda incorporará esquemas para promover la participación de comunidades de distintas regiones del estado, incluidos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ubicadas principalmente en zonas de alta y muy alta marginación.

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Vivienda de alquiler y acceso para jóvenes

El debate legislativo puso especial atención en las dificultades que enfrentan las nuevas generaciones para acceder a una vivienda. Durante la discusión, el diputado Héctor Raúl García González señaló que las personas jóvenes se enfrentan a un mercado habitacional cuyos precios no corresponden con sus posibilidades económicas y necesidades.

El legislador también indicó que, según lo expuesto durante la discusión, 36 por ciento de los hogares vive en una vivienda rentada y las familias destinan alrededor de 30 por ciento de sus ingresos al pago de la vivienda. En ese contexto, su bancada planteó incorporar inmuebles abandonados a las políticas de vivienda e impulsar programas de alquiler que prioricen a jóvenes y personas en situación de pobreza, vulnerabilidad, marginación o riesgo.

Además, las nuevas disposiciones buscan que las personas tengan información suficiente para tomar decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano de su localidad y conocer las opciones disponibles tanto en los programas institucionales como en el mercado, de acuerdo con sus “necesidades, posibilidades y preferencias”.

En materia de desarrollo urbano, la reforma también actualiza conceptos, procedimientos y mecanismos de coordinación entre autoridades. Asimismo, modifica las reglas para proyectos que requieren Evaluación de Impacto Estatal y establece mecanismos para verificar que los nuevos desarrollos y sus ampliaciones cumplan con las condiciones y obligaciones correspondientes.

Con estos cambios, el Congreso mexiquense busca que las normas de vivienda y desarrollo urbano tengan un enfoque más orientado al acceso habitacional y a la coordinación institucional. El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Karim Carvallo, sostuvo que el dictamen “tiene un profundo sentido social” y que pretende poner las normas al servicio de las personas.