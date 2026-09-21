El SMN alerta por lluvias intensas y un posible ciclón tropical este lunes 21 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia urgente sobre las condiciones meteorológicas que se registrarán en las próximas horas en México. Una combinación de sistemas atmosféricos críticos, que incluye la evolución de un posible ciclón tropical, el monzón mexicano y la llegada de un nuevo frente frío, mantendrá en alerta a gran parte del país con precipitaciones severas.

De acuerdo con el último reporte, estos fenómenos provocarán un escenario de alto riesgo que incluye tormentas eléctricas, rachas de viento y variaciones drásticas en el termómetro este lunes 21 de septiembre.

El SMN alerta por lluvias intensas y un posible ciclón tropical este lunes 21 de septiembre SMN

Los estados afectados por lluvias este lunes

La fuerza del temporal se sentirá con mayor crudeza en las regiones del sur, occidente y sureste del país. El SMN detalló que los estados que más lluvias tendrán en México son los siguientes:

Nayarit (centro y sur)

Oaxaca (centro, sur y oeste)

Chiapas (centro, sur, este y oeste)

Colima y Michoacán (oeste y costa)

Guerrero (costa y oeste)

Tabasco (sur y este).

Alerta por vientos fuertes y posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las tormentas eléctricas podrían estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica frecuente. Asimismo, se pronostican condiciones de viento de consideración:

Rachas de 55 a 75 km/h : costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, acompañadas de oleaje de hasta 4 metros de altura.

Rachas de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

Oleaje elevado: de 1.5 a 3.0 metros en las costas del Pacífico Central y Sur, así como efectos de mar de fondo.

¿Qué fenómeno meteorológico provocará las lluvias?

Las condiciones adversas en el país son impulsadas por múltiples factores. En primer lugar, un posible ciclón tropical continúa intensificándose al sur de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, generando una extensa circulación.

A esto se suma el monzón mexicano en el noroeste, canales de baja presión en el interior, la onda tropical número 40 y la inminente llegada de un nuevo frente frío a la frontera norte del país.

Esta interacción atmosférica compleja garantiza el desarrollo de tormentas generalizadas, ambiente muy caluroso en zonas litorales y un posterior descenso térmico en el norte y centro del territorio mexicano.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras el sur y centro lidian con el agua, el norte mantiene un ambiente caluroso. Las temperaturas máximas alcanzarán de 40 a 45 °C en Baja California y Sonora.

En contraste, durante la madrugada se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.