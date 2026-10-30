Fundada por CZ en 2017, Binance es una de las mayores plataformas cripto del mundo.

Binance suspendió todos los retiros de su ecosistema después de que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo fuera víctima de lo que parece ser el mayor robo en la historia.

El intercambio estimó el “impacto total estimado” del hackeo en aproximadamente u$s 6.3 mil millones y señaló que alrededor de 3 mil millones de dólares en activos afectados, principalmente stablecoins (monedas estables) que funcionan como efectivo en el mercado cripto, fueron congelados.

Sin embargo, analistas de Elliptic indicaron que el atacante convirtió alrededor de u$s 3.3 mil millones en activos digitales que no se pueden congelar y está trabajando para convertirlos en moneda tradicional.

Una “investigación inicial” sugirió que los hackers lograron comprometer la laptop de un ingeniero y retirar fondos de la plataforma, señaló Binance, agregando el viernes por la mañana que una investigación posterior “ha descubierto puntos adicionales de vulneración”. La empresa está colaborando con las autoridades.

La firma de inteligencia blockchain TRM Labs vinculó el hackeo con una unidad norcoreana conocida como TraderTraitor, afirmando que las sumas involucradas lo convertirían en “el robo de criptomonedas más grande registrado”. El año pasado, hackers norcoreanos robaron criptomonedas por un valor de u$s 1.5 mil millones en un ataque contra el intercambio Bybit.

Peter Ward, del Instituto Sejong en Seúl, comentó que Corea del Norte cuenta con una gran experiencia y ofrece “protección casi total a sus hackers”.

“Las cosas podrían empeorar mucho de aquí en adelante”, advirtió.

Binance informó el viernes que “ya había reservado más de u$s 6.34 mil millones de los fondos de la compañía para cubrir este incidente”, con u$s 5 mil millones “ya retenidos en los mismos activos de tokens que resultaron afectados”.

La empresa explicó que está comprando activamente más tokens para cubrir el monto restante. “Este paso puede tomar más tiempo debido a que algunos tokens pueden tener baja liquidez” y la liquidación “también toma tiempo”, añadió.

El hackeo representa un duro golpe para Binance, que fue cofundado en 2017 por Changpeng Zhao y custodia alrededor de u$s 140 mil millones en activos digitales. En 2023, la compañía se declaró culpable de cargos penales en Estados Unidos relacionados con la violación de leyes contra el lavado de dinero y pagó una multa de u$s 4.3 mil millones.

Zhao, conocido como CZ, se declaró culpable de cargos penales vinculados a controles inadecuados contra el lavado de dinero. Renunció como director ejecutivo y fue indultado el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bitcoin cayó alrededor de un 4% en las horas posteriores a que se conociera el hackeo a finales del jueves, antes de recuperar terreno para cotizar por encima de los u$s 78,000.

El mercado de criptomonedas atraviesa una prolongada recesión tras una fuerte venta masiva a finales del año pasado que borró más de 1 billón de dólares de la capitalización combinada de unos 18,000 tokens digitales.

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, aseguró a los clientes que su “dinero está seguro y cubriremos cada pérdida” mediante un fondo de reserva, así como con “fondos de la compañía”. El fondo de reserva de Binance cuenta con alrededor de u$s 1,000 millones en bitcoin, según una actualización de la empresa de mediados de octubre.

Zhao indicó que esto deja aproximadamente u$s 2,000 millones que la compañía aún necesita cubrir, agregando que la empresa posee acciones en SpaceX de Elon Musk valuadas en más de mil millones de dólares.

“La brecha restante es (todavía dolorosa, pero) manejable”, escribió en una publicación en X.

La codirectora ejecutiva de Binance, Yi He, declaró el viernes que los ingresos anuales de la empresa “son suficientes para cubrir las pérdidas”, sin dar más detalles. CZ había mencionado a principios de este año que los ingresos anuales de la compañía rondan los u$s 5,000 millones.

Las plataformas de criptomonedas se han convertido en objetivos lucrativos para los hackers; entre los robos más notables se encuentran los u$s 280 millones sustraídos en abril de las arcas del intercambio de criptomonedas no regulado Drift.

A diferencia de los intercambios tradicionales, las plataformas cripto resguardan grandes volúmenes de activos de los clientes. Algunos inversionistas institucionales han buscado en los últimos años acuerdos de custodia con terceros para mantener sus fondos en otro lugar y mitigar los riesgos de que sus activos sean robados directamente del intercambio.

Binance trabaja con los bancos suizos Sygnum y Flow, según informó previamente el FT.

La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dabi, que regula el principal intercambio global de criptomonedas de Binance, señaló en un comunicado emitido el viernes que estaba al tanto del “incidente de seguridad que involucra retiros no autorizados de activos” de la plataforma y que “está colaborando estrechamente con Binance”.

A Binance se le ordenó cerrar sus operaciones en la UE en julio tras no conseguir una licencia bajo el nuevo marco regulatorio del bloque. El intercambio, que pasó a estar regulado en Abu Dhabi en diciembre de 2025, ya había acordado bloquear el registro de usuarios del Reino Unido tras ser vetado por el organismo regulador financiero británico en 2021.

En Estados Unidos, Binance opera bajo una entidad separada del resto de sus operaciones globales, la cual está registrada en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y autorizada para operar como transmisor de dinero en 32 estados.

El mes pasado, cerca de u$s 390 millones fueron robados del intercambio de criptomonedas Bitget, el cual reembolsó a sus clientes utilizando su llamado Fondo de Protección al Usuario.

Los hackers norcoreanos robaron alrededor de u$s 2,000 millones en criptomonedas en 2025, lo que representa un aumento del 50% en comparación con el año anterior, de acuerdo con datos de Chainalysis.

Binance afirmó que no encontró evidencia de que los códigos de usuario únicos, conocidos como “llaves privadas”, hayan sido vulnerados.

En una publicación en X realizada temprano el viernes, Yi He indicó que el intercambio espera habilitar nuevamente los retiros “en las próximas 48 horas”.

Binance, que no cuenta con una sede oficial, se estableció el año pasado bajo regulación en Abu Dabi, donde radican Zhao y He, quienes son pareja sentimental.

Como muestra de las posibles repercusiones de este robo, Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, informó que su empresa congeló cerca de u$s 1.5 mil millones en USDT, su stablecoin de u$s 180 mil millones vinculada al dólar.

Jeremy Allaire, director de Circle, el segundo mayor emisor de stablecoins, señaló que u$s 800 millones de su moneda USDC fueron congelados en medio de “reportes sobre una posible vulneración” en Binance.

Las empresas de criptomonedas pueden congelar las carteras (wallets) donde se mueven o almacenan los fondos robados. La firma analítica Elliptic indicó que ha verificado u$s 2.8 mil millones en criptomonedas congeladas —principalmente USDT y USDC—, pero advirtió que los hackers transfirieron el resto a activos que no pueden ser congelados, como el token cripto ETH.

“Este es casi con certeza el robo más grande de cualquier tipo en la historia”, afirmó Elliptic.