Guillermo Ochoa colgó los guantes, pero su imagen sigue en la cancha, ahora en la de los mercados. IC, el bróker global de trading en línea antes conocido como IC Markets, acaba de lanzar una nueva campaña con el exportero de la Selección Mexicana. El mensaje: en el futbol y en los mercados, años de preparación pueden reducirse a una sola decisión bajo presión.

La campaña llega con película de marca, distribución en redes y canales digitales, y apoyo de marketing regional. “La preparación importa, pero también la capacidad de responder cuando cambian las condiciones”, dice Javier Jara, gerente regional de IC para Latinoamérica.

Lo que hay detrás

El comunicado de IC es escueto y, para tratarse de un figurón como el venerable Memo Ochoa, no hizo mucho ruido como en otras alianzas de su imagen (como Kavak, por ejemplo). Ya antes, en abril, IC fichó a Ochoa por primera vez y se quedó con los derechos exclusivos de su nombre, imagen y semejanza para campañas globales. En ese entonces, Andrew Budzinski fundador de IC, fue directo: no era un ejercicio de branding, sino una jugada para crecer y convertir más rápido en mercados como México, que la firma ubica entre los de mayor crecimiento.

Ochoa no es la única ficha deportiva de IC. La empresa es socia oficial de trading de divisas del equipo Haas de Fórmula 1 y patrocina al tenista australiano Alexei Popyrin. México, en esa colección, es la apuesta latinoamericana.

La paradoja

Aquí viene lo interesante. Esta semana, en el Simposio Global de Invesionistas de Milken Institute, Ochoa se describió como un inversionista conservador. Habló de tasa fija, bienes raíces y seguros, y de una regla aprendida a golpes: “¿Por qué me vas a dar 22% de interés? A mí ya no me vas a dormir con estos temas”.

¿Contradicción con ser la cara de un bróker? No necesariamente. Su saque inicial, contó Ochoa en un diálogo con Juan Manuel Valle Pereña, CEO de Afore Coppel, fue primero construir una base sólida y solo después tomar riesgos. El orden, insistió, importa: primero capitalizar y construir una base; solo después tomar decisiones más arriesgadas. Con los años aprendió a leer las señales de alerta. Si puede conseguir un crédito al 6%, desconfía de quien se lo ofrece al 13%. Y tampoco da por segura una inversión solo porque la marca esté consolidada: ahí, advirtió, quizá ya no está el crecimiento. Valle, experto en fondos de retiro lo resumió magistralmente: “lo que dices suena como un fondo de pensión”.

Y eso, entiendo es palabras más, palabras menos, el discurso de preparación que IC quiere vender. La pregunta que me queda es ¿cuántos de los inversionistas a los que apunta la campaña ya tienen esa base?

Los secretos financieros de Guillermo Ochoa

En el foro de Milken, Ochoa dejó más pistas de las que suele dar un futbolista. Tras unas vacaciones, las primeras en más de 22 años, Ochoa se concentra en administrar el patrimonio que construyó y en impulsar la educación financiera entre deportistas.

La primera: una estadística que, dice, lo marcó: “Un futbolista gana dinero más o menos de los 20 a los 40 años; un profesionista, de los 40 en adelante. Nosotros vamos 20 años atrás”.

La segunda: en el vestidor está mal visto pensar en dinero . Si recibía un gol, la sospecha era que andaba distraído en sus negocios.

La tercera: su portafolio se parece al de un fondo de pensiones. A ello le suma una porción de participaciones en startups donde busca entrar como socio y no solo como imagen.

Y también confesó sus autogoles: socios equivocados, un esquema piramidal y una startup de videojuegos de la que no salió cuando podía hacerlo con ganancias. “Sigo esperando que retome”, bromeó.

La siguiente jugada

Guillermo Ochoa estima que nueve de cada diez deportistas pierden su dinero pocos años después del retiro, y quiere que clubes, empresas e inversionistas financien educación financiera desde las fuerzas básicas.

Si lo concreta, el portero tendría dos camisetas en el mercado financiero: la de embajador de un bróker y la de promotor de la cultura del ahorro.

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