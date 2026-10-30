MG RX9 compite dignamente con un mercado que ofrece varias opciones de SUV con tres hileras de asientos.

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Subirse al ring de las camionetas SUV generalistas con tres filas de asientos no es fácil en el mercado mexicano que cuenta con al menos seis opciones distintas para competir y diferenciarse; sin embargo la MG RX9 compite de forma más que digna, aunque tiene algunos aspectos que mejorar.

La MG RX9 es el modelo insignia de la marca china en el mundo y tiene un precio de entrada que se ubica en el justo medio de la competencia del sector, con un costo mínimo de MXN $770,000.

A pesar de contar con un motor 2.0 turbo de cuatro cilindros, y una capacidad de generar 201 caballos de fuerza, sus cinco modos de manejo permiten extender la autonomía de la gasolina que consume, que puede variar entre 8 y hasta 14 kilómetros por litro en ciudad.

El modo eco es ideal para manejar en la ciudad si se busca maximizar el rendimiento de la gasolina, pues puede dar un aproximado de 50 kilómetros adicionales por cada tanque lleno en comparación con el siguiente escalón, que es el automático, y conforme se avanza en el resto de los formatos (off road, nieve y sport) el rendimiento es menor.

Si bien el modo eco es muy rendidor, tiene una desventaja, la velocidad de respuesta de la camioneta es limitada y toma tiempo acostumbrarse a un arranque lento cuando las exigencias del camino lo requieren.

A partir del modo automático, la respuesta de la camioneta es pareja y muy eficiente, pero el consumo de gasolina aumenta de forma considerable.

Su manejo es muy sencillo y la sensación en cabina se centra en la comodidad de los pasajeros, debido a su suspensión, que absorbe gran parte de las irregularidades del camino y evita sobresaltos sin importar el lugar que ocupen los pasajeros.

Además, ofrece una visibilidad total a partir del diseño exterior y la asistencia de manejo, que permite tener visibilidad en la pantalla de puntos ciegos, al tiempo que cuenta con visión 360° y sensores de carril y cercanía.

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Subirse a una RX9 es una experiencia que transmite una sensación de lujo, pero con materiales de un auto generalista, en este sentido, combina lo mejor de los dos mundos.

Cuenta con techo panorámico retráctil que permite incrementar la sensación de amplitud en el habitáculo.

Los asientos delanteros son cómodos, eléctricos y cuentan con calefacción y ventilación.

En el tablero, la MG RX9 cuenta con una pantalla doble de 12.9”, que se divide entre el infotenimiento y la conducción asistida.

Sin duda, una ventaja clave para el conductor que va solo, es que este modelo incluye botones al volante, que evitan la dependencia total de la pantalla para los comandos del centro de infotenimiento, así como distracciones innecesarias.

Sin embargo, hay un detalle que deja un sabor agridulce: para utilizar el Apple Car Play es necesario contar con un cable de conexión A a C, pues todavía no cuenta con Bluetooth para esta función y el cable C a C del lado del copiloto solo permite carga. Para buscar una sensación de lujo, este detalle, sin duda, es un área de oportunidad.