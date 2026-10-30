Vista exterior de la fachada de una de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México.

En esta noticia Tecnología y automatización ganan terreno en la gestión fiscal

La fiscalización digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT) está elevando las necesidades de inversión tecnológica de las empresas en México, que deberán fortalecer sus sistemas de gestión para prevenir inconsistencias entre sus operaciones y registros contables, de acuerdo con TOTVS, compañía especializada en soluciones de tecnología empresarial.

El cambio implica que las compañías ya no pueden limitarse a revisar sus obligaciones fiscales durante los cierres mensuales, sino que necesitan mantener conectadas sus operaciones desde el registro de cada venta, compra, pago o movimiento de inventario. De lo contrario, las diferencias entre sistemas pueden convertirse en riesgos ante una revisión de la autoridad.

El Plan Maestro 2026 del SAT contempla una fiscalización más transparente y objetiva, además de acciones contra la compraventa de facturas falsas. Este escenario aumenta la importancia de contar con información consistente, trazable y disponible para respaldar las transacciones.

La tendencia también responde a una transformación internacional. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), más de 80% de las administraciones tributarias analizadas desarrollan interfaces de programación de aplicaciones (API) para integrar sistemas, mientras que cerca de 85% cuentan con personal, capacidades e infraestructura para analizar grandes volúmenes de datos.

Tecnología y automatización ganan terreno en la gestión fiscal

Ante este panorama, TOTVS señala que las empresas necesitan integrar sus sistemas de facturación, compras, inventarios, nómina y contabilidad mediante plataformas de gestión empresarial (ERP, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reducir errores manuales y facilitar la identificación de diferencias antes de que representen un problema fiscal.

Entre las inversiones que cobran relevancia están la actualización de los sistemas conforme a las disposiciones fiscales locales, la migración de procesos a la nube y la implementación de controles sobre la calidad de los datos, los permisos de acceso y los registros de auditoría.

La inteligencia artificial (IA) también comienza a formar parte de estas herramientas, al permitir identificar patrones atípicos, priorizar revisiones y apoyar el análisis de operaciones que requieren mayor atención.

En esta línea, TOTVS desarrolla LYNN, su plataforma de inteligencia artificial para empresas, diseñada para habilitar agentes especializados que operan de acuerdo con el contexto y las reglas de los procesos empresariales . Su aplicación en materia fiscal puede contribuir a detectar inconsistencias, aunque requiere lineamientos claros y supervisión humana.

La compañía advirtió que la tecnología no sustituye el criterio de los equipos contables ni garantiza por sí sola el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, permite pasar de una gestión reactiva a un modelo de control permanente, en el que cada transacción cuenta con un registro y evidencia que respalden su tratamiento fiscal.