El Gobierno estatal avisa que son 5 los datos a recabar para realizar las aclaraciones en las actas de Registro Civil.

Atención a todas las personas en Baja California Sur que por algún motivo su Acta de Registro Civil tiene errores y no saben cómo continuar o tienen dudas: el Gobierno estatal trajo mayor claridad en el proceso.

Este trámite es importante ya que realizar la aclaración administrativa de un Acta del Registro Civil permite corregir legalmente errores ortográficos, mecanográficos o de dedazo en tus documentos oficiales sin necesidad de emprender un juicio largo y costoso.

Este trámite no requiere una cita previa y se hace de forma directa y presencial en registro civil o a la oficialía mas cercana del domicilio del solicitante. Registro Civil BCS

Requisitos y costo de Aclaraciones Administrativas de las Actas del Registro Civil

De acuerdo al sitio web oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el costo del trámite para aclaraciones administrativas de las Actas de Registro Civil es de 637 pesos .

Este trámite no requiere una cita previa y se hace de forma directa y presencial en registro civil o a la oficialía mas cercana del domicilio del solicitante.

Los requisitos que exige el trámite de Aclaraciones Administrativas de las Actas del Registro Civil son los siguientes:

Acta a aclarar : acta registral, la cual tenga un error que afecte al interesado.

Solicitud obligatoria : solicitud dirigida a la directora estatal de registro civil, firmada por el interesado (se proporciona en las oficialías del registro civil o en la dirección estatal)

Documentos probatorios Obligatorio: Acta de nacimiento, CURP, identificación, acta de matrimonio, acta de nacimiento de hermanos, vigencia del ISSSTE o seguro, boleta de bautismo (dependiendo el caso se pedirán más documentos probatorios)

El corrección de actas de Registro Civil en BCS se hace presencial en la Dirección Estatal del Registro Civil Cabrilla 95, La Selva Fidepaz. Gobierno BCS

Las autoridades pueden llegar a solicitar documentación adicional para recabar más información o contrarrestar datos, así que alerta con la siguiente lista de documentos que deben tener presentes:

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio

Identificación

Vigencia del seguro o issste

Acta de nacimiento de hermanos

Boleta de bautismo

¿Cuánto tiempo tarda la resolución?

El plazo máximo para la resolución de este trámite y que el documento quede corregido es de 3 a 5 días hábiles.

El proceso a seguir es el siguiente:

Asistir a la institución del Registro Civil más cercana para solicitar el acta registral

Pasar a el departamento jurídico de la dirección estatal o de la oficialía más cercana

Se le brindara los requisitos según sea necesario para su trámite

Mantener la exactitud en los datos de actas de nacimiento o matrimonio evita la inconsistencia de la identidad ante distintas instituciones, lo que previene el rechazo de trámites indispensables como la obtención de la CURP, el pasaporte, la afiliación al seguro social ISSSTE, MSS o la gestión de herencias y pensiones.